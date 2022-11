Detran/RN alerta sobre golpe via e-mail com notificações falsas e links. O órgão reforçou que somente entra em contato por e-mail em caso de agendamento ou cancelamento de serviços agendados e que não envia links sobre seleção de usuários para o programa CNH Popular (CNH Social), bloqueio de CNH, infração de trânsito, solicitação de dados, entre outros. Orienta que ao receber algo do tipo, o usuário, além de não clicar no link ou repassar informações, exclua imediatamente o e-mail, para evitar o acesso de terceiros a dados pessoais.

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) enviou um alerta à população sobre um golpe que vem sendo praticado, através do envio de e-mails falsos, utilizando o nome do órgão, com links sobre seleção de usuários para o programa CNH Popular (CNH Social), bloqueio de CNH, infração de trânsito, solicitação de dados, entre outros.

O Detran informa que somente envia notificações através do e-mail noreply.detran@rn.gov.br e em caso de agendamento ou cancelamento de serviços agendados.

“Diante disso, alertamos que são falsas as notificações recebidas por usuários por meio de e-mail que tenham como remetente o Detran/RN, onde as mensagens solicitam que o destinatário clique em links ou ícones e forneçam informações pessoais. Esses e-mails são perigosos e podem infectar o computador do usuário com vírus, além de tentar ter aceso a dados sigilosos do cidadão. O procedimento correto é deletar a mensagem imediatamente quando perceber que a mesma se encontra disponibilizada na sua caixa postal”, diz o Detran.

Os usuários que tiverem qualquer dúvida pode procurar informações direto no site www.detran.gov.br ou no Portal de Serviços (portal.detran.rn.gov.br) e realizar a consulta de CNH ou Veículo.