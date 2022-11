RN inicia vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos contra covid sem comorbidades

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), ampliou a vacinação contra a Covid-19 para crianças de seis meses a dois anos de idade, sem comorbidades. A decisão foi definida após deliberação da Câmara Técnica de Vacinação. 23 mil doses da Pfizer pediátrica, vacina destinada para essa faixa etária, serão entregues ao RN na tarde desta quarta-feira (23).

Os municípios Potiguares aguardam o envio das doses por parte da Sesap para dra início a vacinação desse público contra a Covid 19.



Na última terça-feira, (22), o Rio Grande do Norte recebeu do Ministério da Saúde 16.140 doses da Coronavac, que serão utilizadas para retomar a vacinação de crianças entre 3 e 4 anos, que havia sido interrompida devido à falta de doses.



De acordo com dados da plataforma RN+Vacina, somente 6% das crianças com essa idade foram totalmente vacinadas, e apenas 15% receberam a primeira dose.

Na última semana, a Sesap havia emitido uma nota informativa aos municípios do RN recomendando o inicio imediato da terceira dose de reforço (quinta dose) contra a Covid-19 para pessoas acima de 80 anos de idade.



A medida leva em consideração, principalmente, a circulação mundial da variante Ômicron BQ1 e identificação da variante BE.9 no Amazonas, a baixa adesão da D4 em idosos, além das recomendações do Comitê Científico, divulgadas no último dia 14 de novembro.

"Seguimos também com as doses de reforço principalmente para o público adulto jovem, que está com a vacinação em atraso. A ideia é vacinar nos ambientes de trabalho, numa pactuação dos municípios com as empresas, para que se consiga diminuir as barreiras de acesso, completando o esquema vacinal com a terceira e quarta dose", explicou a coordenadora de vigilância em saúde da Sesap, Kelly Lima.



O estado já estava vacinando com a 5ª dose as pessoas imunossuprimidas. Agora, podem procurar o reforço os idosos acima de 80 anos com um intervalo mínimo de 4 meses após a quarta dose. As vacinas a serem utilizadas no reforço são as da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca.