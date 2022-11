Fátima assina contrato para recuperar delegacias do RN; DEAM Mossoró está entre as primeiras contempladas. O contrato com a J&M Construtora foi assinado na manhã desta quarta-feira (23) e tem vigência de 12 meses. O investimento será de R$ 2,6 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado. A delegada geral da Polícia Civil do RN, Ana Cláudia Saraiva, informou que as primeiras delegacias contempladas com as obras já estão definidas. Além da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Mossoró, também serão recuperadas inicialmente as delegacias de plantão Sul e Norte, de Natal.

O Governo do Estado assinou nesta quarta-feira (23), contrato para manutenção e recuperação das instalações físicas de todas as delegacias da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Com um valor de R$ 2,6 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, o contrato com a J&M Construtora tem vigência de 12 meses.

A governadora Fátima Bezerra avaliou a iniciativa como um passo importante para a Segurança Pública.

"A atitude das senhoras e dos senhores à frente dessa área se mostrou assertiva”, disse ela à equipe do setor durante o ato de assinatura da ordem de serviço, na Governadoria.

“O setor de ônibus (transporte) e o de supermercados reconhecem a redução de assaltos. Não sou eu que estou dizendo, são os órgãos que medem os indicadores. Nós estamos diminuindo a violência. Seria muito frustrante para a governadora - e para vocês também - se diante de tudo o que tem sido feito, os índices não estivessem diminuindo”, observou a governadora.

A delegada geral da Polícia Civil do RN, Ana Cláudia Saraiva, informou que as primeiras delegacias contempladas com as obras já estão definidas: plantões Sul e Norte, de Natal, e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Mossoró.

"Agradeço à governadora a prioridade, porque pela primeira vez é celebrado um contrato pra manutenção predial. O governo nos traz a alegria de podermos assinar esse contrato, dentro do planejamento estratégico da polícia civil", declarou Ana Cláudia, estendendo os cumprimentos ao procurador geral do Estado, Luiz Antônio Marinho; ao secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Coelho; e ao secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Coronel Araújo.

Ainda da Polícia Civil, estavam presentes à mesa os delegados Herlânio Cruz, Paoulla Maués e Renê Lopes, a diretoria do DER, Natécia Nunes e representando a construtora, Aníbal Macedo.

A expectativa é que ainda em dezembro deste ano se iniciem as melhorias nas estruturas físicas de algumas unidades de Mossoró e Natal.

Estão em reforma a 1ª DP de Mossoró, Delegacia Regional de Currais Novos, 2ª DP de Natal, 7ª DP de Natal e a 1ª DP de Natal (que vai para novas instalações no Centro da Cidade).

Também foram mencionados os projetos da Cidade da Polícia do RN, complexo de delegacias especializadas, que será construído onde atualmente funciona a sede da Polícia Civil no estado (Degepol), no bairro Cidade da Esperança. E a ampliação do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), que sai de sete unidades para 19, já com equipes montadas a partir das novas contratações.