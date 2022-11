Festa do Caju em Serra do Mel começa nesta quarta-feira, 23. A festa já está movimentando a economia local, pois espera-se grande movimento durante os quatro dias. “Em decorrência da Covid-19, como todos sabem, faz dois anos que o município não realiza a tradicional Festa do Caju. Por isso, a expectativa é muito grande e positiva”, disse o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), aproveitando para convidar a todos a prestigiarem a festa na cidade. Além de uma programação cultural e social diversificada, a festa terá shows com atrações locais e artistas nacionais, como Felipe Amorim, Márcia Felipe, Raí Saia Rodada e Taty Girl.