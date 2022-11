Deputado Sousa pede a governadora mais policiais civis para a Costa Branca

Para o deputado, de Porto do Mangue a Tibau, passando por Areia Branca e Grossos, é muito necessário reforçar as equipes de investigação da Polícia Civil, para que os crimes sejam solucionados e os criminosos retirados de circulação, garantindo um período de veraneio com mais de tranquilidade

O deputado Manoel Cunha Neto, Sousa, solicitou a governadora Fátima Bezerra, que, em diálogo com o Secretário de Defesa Social de Segurança Pública, coronel Francisco Araújo, designe mais policiais civis para trabalharem na região da Costa Branca Potiguar, especificamente nos municípios de Areia Branca, Grossos, Tibau e Porto do Mangue, onde a criminalidade tem aumentado.

O deputado lembra que no início do ano, estes municípios litorâneos recebem um número muito alto de veranistas, não se de Mossoró, mas de todo o Oeste do Rio Grante do Norte. A cidade de Tibau, que tem cerca de 5 mil habitantes, chega a ficar com 50 mil.

Já a cidade de Areia Branca, com suas belas praças de Ponta do Mel, Cristovam e Upanema, também chega a dobrar o número de habitantes nos primeiros meses de cada ano, requerendo das autoridades policiais, em especial da Polícia Militar, mais trabalho para garantir a tranquilidade.

Já a cidade de Porto do Mangue, com suas belas praças do Rosado e as falésias, também tem registrado ocorrências de homicídio que preocupa as autoridades. Estes fatores, segundo o deputado Sousa, já seria o suficiente para justificar estas cidades receberem reforço policial.

O mesmo com relação a cidade de Grossos, que fica entre as cidades de Tibau e Areia Branca.

Como recentemente o Governo do Estado convocou mais de 300 policiais civis, Sousa disse que pediu oficialmente a Governadora Fátima Bezerra para que o secretário de Segurança Francisco Araújo designe mais policiais civis para investigar os crimes que já aconteceram e reduzir a violência de forma sustentável na região, garantindo aos veranistas mais sossêgo em suas férias.

Para o deputado, os municípios da Costa Branca Potiguar merecem, precisam deste reforço na Polícia Civil, assim como também na Polícia Militar.