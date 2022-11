100 residências ficam sem energia após furto de cabos na rede elétrica na zona rural de Grossos

A Neoenergia Cosern registrou furto de cinco vãos (aproximadamente 580 metros) de cabos da rede elétrica na comunidade de Valença, no município de Grossos, na região da Costa Branca, às 2h31 desta quarta-feira (23), afetando 93 clientes.



Após manejos na rede elétrica, 51 unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia restabelecido de imediato. Os demais clientes foram religados às 17:40h, depois da reposição dos dois postes danificados e dos cabos furtados.



Em nota, Cosern disse que a Ao longo do ano de 2021, a companhia registrou 1.228 interrupções no fornecimento de energia elétrica provocadas por furto de cabos da rede elétrica em todo o estado.



Em todos os casos, a distribuidora registrou o boletim de ocorrência junto à autoridade policial e vem empreendendo todos os esforços para recompor a rede elétrica, a cada novo evento, o mais rápido possível.



O furto de cabos da rede elétrica provoca transtornos no fornecimento de energia para as unidades consumidoras, e tem colocado em risco o funcionamento de unidades de saúde, estações de agua, empresas de vários segmentos e empreendimentos turísticos.



A Neoenergia Cosern ressalta que vem compartilhando informações e acompanhando as ações com a Secretaria de Segurança Pública para colaborar com a busca por soluções para o problema.