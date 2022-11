Deputado critica corte de recurso para carros-pipa por parte do Governo Federal. “Houve o corte dos recursos para carros-pipa logo após o segundo turno da eleição presidencial. Mas estamos em crise no abastecimento, que vai afetar as comunidades rurais do sertão do nosso nordeste brasileiro, pois muitos dependem quase que exclusivamente dos carros-pipa”, disse Francisco do PT, que informou que já apresentou requerimento para que o programa seja retomado. “O novo governo só assume em primeiro de janeiro e a operação não pode ser comprometida”.

No seu pronunciamento durante a sessão plenária desta quinta-feira (24), o deputado Francisco do PT criticou o corte de recursos para abastecimento de água por parte do Governo Federal.

O deputado disse que esse assunto vem causando grande repercussão devido à crise no abastecimento.

“Houve o corte dos recursos para carros-pipa logo após o segundo turno da eleição presidencial. Mas estamos em crise no abastecimento, que vai afetar as comunidades rurais do sertão do nosso nordeste brasileiro, pois muitos dependem quase que exclusivamente dos carros-pipa”, ressaltou Francisco do PT.

O deputado informou que já apresentou requerimento para que o programa seja retomado.

“O novo governo só assume em primeiro de janeiro e a operação não pode ser comprometida. Como alguém que conhece a dura realidade dos municípios e da população não podemos abrir mão, especialmente num momento como esse em que as chuvas não foram suficientes para a recarga dos reservatórios”, disse o deputado que é vice-presidente, na Assembleia Legislativa, da Frente Parlamentar das Águas.