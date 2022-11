Felipe Amorim leva multidão à praça na primeira noite Festa do Caju.

O cantor cearense Felipe Amorim levou uma multidão na noite desta quinta-feira, 24, à praça Cortez Pereira, em Serra do Mel, na primeira noite da 40ª Festa do Caju.

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), que esteve presente prestigiando o evento, disse que a expectativa da população de Serra do Mel e de cidades circunvizinhas era grande.

Bibiano acredita que pelo fato do evento não ser realizado há dois anos em decorrência da pandemia da Covid-19, criou-se as melhores expectativas “e a realidade foi esta, da noite de ontem com um showzaço de Felipe Amorim, Rafinha e nossas bandas locais, para um grande público”, comentou o prefeito.

A segunda noite, que será nesta sexta-feira, 25, a festa praça Cortez Pereira também promete atrair um público recorde tendo em vista que além das bandas locais, vão subir ao palco Raí Saia Rodada e Márcia Felipe, a fenomenal.