Governo do RN assina contratos que totalizam mais de R$ 2,5 milhões para equipar Hospital da Mulher. O secretário de Infraestrutura e coordenador do Governo Cidadão, Gustavo Coelho, assinou contrato de aquisição de computadores, cadeiras, longarinas, sofás, bancos, beliches, mesas e armários. Os itens irão equipar os diversos setores do hospital, que será a maior unidade de saúde pública do Rio Grande do Norte. A previsão é que o Hospital da Mulher seja inaugurado no dia 31 de dezembro e já comece a funcionar com atendimento ambulatorial.

FOTO: ELISA ELSIE