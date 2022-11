40ª edição da Festa do Caju foi um dos maiores eventos já realizados em Serra do Mel. A edição da festa entra para a história do município com o maior público presente e maior participação popular, desde a abertura, com o desfile de carroça, até o último dia de programação, que aconteceu de 23 a 26 de novembro. O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), disse que além de ser um dos maiores eventos já realizados na cidade, tudo transcorreu dentro da normalidade “e o mais importante é que gerou renda e emprego durante esses dias, movimentando e aquecendo o comércio local”, ressaltou.

A 40ª Festa do Caju, em Serra do Mel, entra para a história do município como um dos maiores eventos, com maior público presente e maior participação popular, da abertura com o desfile de carroça até o último dia, bem como em toda sua programação que aconteceu de 23 a 26 de novembro.

A maior participação popular esteve presente na parte social da Festa do Caju. Logo no primeiro dia, quinta-feira, 24, com o cantor Felipe Amorim. Na sexta-feira, 25, o público foi bem maior para prestigiar Raí Saia Rodada e Márcia Felipe.

No sábado, 26, encerramento da Festa do Caju, a praça Cortez Pereira ficou pequena para tanta gente no show de Taty Girl.

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), disse que além de ser um dos maiores eventos já realizados na cidade, tudo transcorreu dentro da normalidade “e o mais importante é que gerou renda e emprego durante esses dias, movimentando e aquecendo o comércio local”, ressaltou o prefeito.

O prefeito aproveitou para agradecer a todos envolvidos para a realização da Festa do Caju, bem como para todos que proporcionaram a segurança.

“Um evento grande, mas também muito bem articulado pelas forças de segurança para garantir ordem e segurança para todos. Fica minha gratidão a cada um que direta ou indiretamente participou para a realização e o sucesso da nossa Festa do Caju”, finalizou Bibiano.