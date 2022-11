Inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do RN vão até 30 de novembro . Serão 102 vagas para o cargo de soldado e duas vagas para o quadro de Oficial da Saúde, sendo especificamente para médicos, das especialidades de psiquiatria e cardiologia. As provas objetivas e dissertativas serão realizadas no dia 8 de janeiro de 2023. As inscrições iniciaram no dia 31 de outubro e se encerram às 23h59 desta quarta-feira (30). Os contratados para o cargo de Soldado são remunerados com o valor de R$ 3.929,01. Os futuros nomeados ainda possuem assistência clínica médica e odontológica. Já a remuneração para o cargo de Oficial é no valor de R$ 10.804,77.

De acordo com o coronel Luiz Monteiro Júnior, comandante-geral do CBMRN, o concurso público renova os quadros de praças e oficiais da corporação. A realização do concurso faz parte de um conjunto de medidas adotadas para valorização da segurança pública, que nesses quase quatro anos implementou a promoção de patentes para 809 bombeiros militares, entre oficiais e praças.

A taxa de inscrição é de R$ 180 para oficial de saúde e de R$ 120 para soldado. Será isento do pagamento de taxa, em conformidade com a Lei no 13.656, de 30 de abril de 2018, o candidato que se enquadre em pelo menos uma das condições a seguir:



Pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

Doadora regular de leite materno;

Doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;

Doador de sangue;

For eleitor convocado e nomeado para servir à Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da Lei Estadual nº 9.643 de 18 de julho de 2012.

Os locais previstos para a realização das provas são: Natal, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó.