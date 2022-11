“Pessoas sem vacinação têm risco maior", diz secretário de saúde sobre aumento de casos de Covid no RN

O secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, confirmou nesta segunda-feira (28) que há um aumento de casos de Covid 19 nas últimas semanas no estado.

Segundo dados do sistema Regula RN, quatro hospitais públicos do Rio Grande do Norte registraram ocupação total dos leitos de UTI para pacientes com Covid. O Hospital dos Pescadores (com três pacientes) o Hospital Giselda Trigueiro (com 27 pacientes), o Hospital Dr. José Pedro Bezerra, com apenas um paciente e três leitos bloqueados, além do Hospital Wilson Rosado.

"O momento é de intensificar as ações de vigilância. Não é de alarme, não é de temor, a pandemia não tem a mesma gravidade que teve em outros momentos, mas as pessoas vulneráveis com baixa imunidade tem, sim, risco. As pessoas sem vacinação têm risco maior", frisou o secretário de saúde do estado Cipriano Maia.

O número de testes positivos, que já teve média de 15 por dia, passou para 700 diários. O secretário reconhece, porém, que a alta também está relacionada ao aumento da procura pela testagem.

Cipriano afirma que a Sesap vai monitorar o andamento da situação nos próximos dias para avaliar um possível aumento de leitos. Ele voltou a recomendar o uso de máscaras e a vacinação da população.

"Vamos recomendar nos eventos oficiais do governo do Rio Grande do Norte que essas medidas passem a ser compulsórias e as empresas, as outras organizações da sociedade possam também adotar o uso de máscara e a exigência da vacinação. Nós vamos manter a recomendação, esperando a responsabilidade de todos os entes", afirmou.



