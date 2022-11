Prefeitura de Apodi fomenta produção de galinha caipira distribuindo 15 mil pintos

Ao todo, 30 familiares foram capacitadas para receber as aves. O prefeito Alan Silveira destaca que sua gestão tem focado em politicas públicas para fortalecer a produção rural, em especial do pequeno produtor na pecuária, agricultura, fruticultura, piscicultura, apicultura, entre outros seguimentos; "Apodi tem 208 comunidades rurais, onde foram perfurados dezenas de poços, recuperamos estradas, construímos pontes, passagem molhada, fortalecemos serviços de saúde e educação", destaca o prefeito Alan Silveira

O município de Apodi tem 36 mil habitantes, sendo que mais da metade morando em 208 comunidades rurais, desenvolve uma série de ações em benefício do homem do campo, que vai da recuperação de estradas e acessos, perfuração de poços, estruturação das comunidades com serviços de saúde, educação e lazer e principalmente fortalecendo a produção rural.



O prefeito Alan Silveira observa que, com máquinas próprias e contratadas, já recuperou diversos acessos a dezenas de comunidades rurais. Inclusive, no próximo mês, o prefeito espera inaugurar uma ponta, orçada em R$ 1,3 milhão, na região da várzea, onde é produzido o arroz vermelho e o milheto - alimento de pássaros, que tem ganhado espaço em função do bom preço de mercado.

Quanto ao abastecimento na zona rural, o prefeito Alan Silveira destaca que já perfurou dezenas de poços e o trabalho continua, com apoio da Funasa e recursos de emendas de parlamentares parceiros na gestão, como Walter Alves, vice-governador eleito do RN, e Ezequiel Ferreira, presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte.





Assim como produtor de arroz vermelho e milheto, o município de Apodi também se destaca pela produção de mel de abelha e cresce muito na produção da fruticultura irrigada na região da chapada, onde já são gerados milhares de empregos neste setor. Entretanto, o prefeito Alan Silveira tem destacado, em seus discursos, que o foco da gestão é apoiar o pequeno produtor rural.

Para abrir mercado para o pequeno produtor, é realizado, aos sábados, a Feira de Animais, nas margens da BR 405, entrada da cidade.





Neste quesito, Alan Silveira destaca uma parceria firmada com o SEBRAE, para oferecer treinamento ao pequeno produtor rural, seja na pecuária, na agricultura e também na criação de aves. “O pequeno produtor rural apreende, com os técnicos do SEBRAE, não só como produzir, mas também como colocar seu produto no mercado, inclusive criando um CNPJ individual ou cooperado", diz.

Esta semana, a Prefeitura de Apodi distribuiu mais 2 mil pintos, chegando a 15 mil só neste ano de 2022, para 30 famílias do município. O Programa “Pingo Caipira” é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e continua inscrevendo famílias para ter acesso ao benefício. Antes de receber as aves, a família recebe treinamento de como cuidar das aves.

Novas tecnologias

Quarta-feira (23) da semana passada, aconteceu no auditório do IFRN, o FRUT&TEC, Caravana do Caju 2022. Evento realizado por meio de parceria entre EMBRAPA, SEBRAE, SENAR, Prefeitura de Apodi, IFRN, dentre outras entidades.

"Mais um evento que foi um sucesso, a FRUT&TEC teve diversas palestras, mostrando para o produtor as tecnologias e os novos manejos para a produção do Caju. Com a participação de diversas entidades, agricultores e alunos. Além do evento, a gestão municipal lançou no programa Apodi-Agro, a Cajucultura, que será trabalhado pelo programa com capacitação e entrega de mudas de cajueiros. As inscrições vão acontecer na secretaria de Agricultura a partir do dia 01 de dezembro", falou o Prefeito Alan Silveira.