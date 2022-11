Mossoró, Grossos e Tibau unem forças para reforçar serviços de saúde no veraneio

Reunião entre os prefeitos Allyson Bezerra, de Mossoró, Cintia Sonale, de Grossos, Lidiane Marques, de Tibau e o Deputado Souza para tratar do reforço nos serviços de saúde durante o período de férias escolas e veraneio aconteceu na tarde desta segunda-feira, 28, no Palácio da Resistência, em Mossoró.



A reunião teve como objetivo firmar um termo de cooperação entre os Municípios com o intuito de ampliar os serviços de saúde durante o período de veraneio.



Em conversa, os municípios pactuaram com a Prefeitura de Mossoró um convênio para custear uma base do Serviço de atendimento médico de urgência (SAMU) na comunidade da Gangorra, com inauguração prevista para dia 19 de dezembro.



A gestora do município de Grossos, Cinthia Sonale destaca a importância do serviço em especial para a cidade de Grossos, que se prepara para comemorar a emancipação política da cidade e o tradicional arrastão da virada.



“Nosso município vai comemorar no próximo dia 11 de dezembro 69 anos de emancipação política, estamos preparando uma programação festiva que com certa irá atrai turistas de toda região, assim como o tradicional arrastão da virada, que vai acontecer dia 01 de janeiro, após dois anos de interrompido devido a pandemia, e o serviço do Samu será essencial para garantir a segurança e tranquilidade no atendimento a todos os visitantes”, enfatizou a prefeita.



O objetivo é que a nova base do Samu auxilie as praias da região, de sexta a domingo, durante todo o período de verão, dando maior suporte a todos os turistas e oferecendo maior suporte para população da nossa cidade.