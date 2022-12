Souza articula instalação de unidade do SAMU entre Mossoró, Grossos e Tibau

Primeira tentativa de instalar a unidade na Gangorra, entre as três cidades, ocorreu através do Governo do Estado, porém a proposta não prosperou. "Mas o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, gostou da proposta e articulamos a reunião dos gestores de Mossoró, Grossos e Tibau, para instalar este serviço localizado de forma estratégica fundamental para salvar vidas, especialmente neste período de fim de ano e veraneio", diz o deputado Souza

A instalação da Unidade do Samu na Gangorra, entre as cidades de Mossoró, Tibau e Grossos, até o dia 19 de dezembro, nasceu de uma articulação feita pelo deputado Souza.

Legislador lembra que havia feito o pedido ao Governo do Estado e a proposta chegou a ser colocada na bibartite, para ser instalada pelo Governo do estado entre as três cidades.

Entretanto, a proposta não prosperou por parte do Governo do Estado. Segundo Souza, o prefeito Allyson Bezerra, de Mossoró, gostou da ideia e decidiu unir as três cidades pelo benefício.

Daí, deputado Souza conversou com a prefeita Cinthia Sonale, de Grossos, e com Lidiane Marques, de Tibau. Na tarde desta segunda-feira, com a presença do deputado, os três conversaram.

Nesta terça-feira, os titulares das secretarias de saúde das três cidades conversaram tecnicamente, buscando os meios para se ter a ambulância, a estrutura de apoio e o custerio.

Na tarde desta terça-feira, a secretaria Morgana Dantas, de Mossoró, acompanhou as colegas de Tibau e Grossos numa visita ao local que a ambulância do SAMU vai ficar na Gangorra.

Segundo Souza, a instalação do serviço é fundamental para atender as ocorrências nas cidades de Grosso e Tibau, assim como nestes trechos de rodovia durante os festejos de fim de ano e verão.

O deputado observa que Tibau, por exemplo, tem pouco mais de 5 mil habitantes, mas que neste período do ano chega a receber mais de 50 mil habitantes, muitos são moradores de Mossoró.

Neste caso, o prefeito Allyson Bezerra viu que precisa do serviço, de forma otimizado, para atender a população de Mossoró, que se muda para Tibau neste período do ano.