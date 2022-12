Aprovados no concurso do Itep/RN começam a tomar posse nos cargos. Para tornar o processo mais organizado e ágil, os aprovados estão sendo chamados em dias e horários definidos para assinar o termo. Após a assinatura, o novo servidor tem até 30 dias para se apresentar ao setor em que ficará lotado. No último dia 9 de novembro, o Governo do Estado nomeou, através do Diário Oficial do RN, os nomes dos 281 aprovados no certame. No próximo dia 6 de dezembro, acontece a Cerimônia de Posse dos novos servidores.

Os aprovados no concurso do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN), realizado em 2021, começaram a tomar posse nesta terça-feira (29).

Para tornar o processo mais organizado e ágil, os aprovados estão sendo chamados em dias e horários definidos para assinar o termo. Após a assinatura, o novo servidor tem até 30 dias para se apresentar ao setor em que ficará lotado.

No último dia 9 de novembro, o Governo do Estado nomeou, através do Diário Oficial do RN, os nomes dos 281 aprovados no certame.

Com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários no Itep/RN sancionado pela governadora Fátima Bezerra em 2020, os ganhos para quem está ingressando no órgão varia entre R$2.807,36 e R$7.440, dependendo do cargo.

No próximo dia 6 de dezembro, acontece a Cerimônia de Posse dos novos servidores. O evento acontece às 9h30, no Praiamar Natal Hotel & Convention e contará com a presença da governadora Fátima Bezerra.