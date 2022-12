Ampliação de serviços da Vestas vai gerar empregos e garantir protagonismo do RN na área de energia limpa. A celebração do Memorando de Entendimento para ampliação do Centro de Serviços da Vestas no RN aconteceu na tarde desta quinta-feira (1), entre a governadora Fátima Bezerra e o diretor-presidente da Vestas, Eduardo Ricotta Torres da Costa. “É um momento histórico para a gente. Há um trabalho da Vestas junto com o Governo do Rio Grande do Norte com um objetivo só, que é aumentar a geração de empregos no Estado”, afirmou Costa.

Mais empregos, mais cidadania, mais desenvolvimento para o Rio Grande do Norte numa área em que o Estado tem um potencial extraordinário, que é a da energia renovável, da energia limpa.

Para a governadora Fátima Bezerra essa é a essência do Memorando de Entendimento (MoU) para a ampliação do Centro de Serviços da Vestas no Estado do Rio Grande do Norte, assinado na tarde desta quinta-feira (01).

“Isso aqui é fruto de todo trabalho que o Governo do Estado tem desenvolvido, do diálogo com as empresas, com os investidores, para que a gente possa avançar cada vez mais nesse protagonismo que é a produção de energia renovável no Rio Grande do Norte”, afirmou a chefe do poder executivo estadual.

Nos últimos anos, o Estado do RN vem contribuindo significativamente para a transição energética para uma economia de baixo carbono, adotando como meta prioritária em seu planejamento energético a expansão das fontes renováveis e a redução da participação de fontes de origem fóssil.

Isso permitiu que o Estado atingisse percentuais superiores em comparação a países considerados desenvolvidos. Atualmente, 94% de toda a energia produzida no RN é proveniente de fontes limpas e renováveis.

“Concretizamos com esse memorando com a Vestas um entendimento que está sendo firmado de uma contrapartida do Governo do Estado, o chamado incentivo fiscal. Ao mesmo tempo, a Vestas não só consolida os seus investimentos aqui no Rio Grande do Norte, mas vai ampliar, e essa ampliação traz de cara mais empregos para o nosso povo, mais divisas econômicas para o Rio Grande do Norte, na medida em que vai fortalecer a nossa balança comercial, e o compromisso tanto com a contratação como a formação da mão de obra local do Rio Grande do Norte”, esclarece a governadora Fátima.

Ele lembrou que o Rio grande do Norte tem um hub que é muito importante para Vestas. O Rio Grande do Norte possui o maior hub de serviços e suprimentos para setor eólico do Brasil, possuindo empresas especializadas na construção, operação e manutenção e centros de distribuição de peças e componentes, atendendo a todo o território do nacional e américa latina.

Acompanhada do vice-governador, Antenor Roberto, do secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Jaime Calado, dos adjuntos da Sedec e da Tributação, Silvio Torquato e Jane Carmem, o coordenador de Desenvolvimento Energético da SEDEC, Hugo Fonseca, e o diretor-técnico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), Werner Farkatt, a governadora fez uma visita do Centro de Manutenção e Operações da Vestas.

“Esse centro desenvolve o treinamento para América Latina inteira, não só para o Brasil. A gente opera em 15 países e tem gente de todos esses países fazendo treinamento aqui no Rio Grande do Norte. Então a gente está exportando conhecimento para o resto da América Latina”, disse Eduardo Ricotta Torres da Costa.

Para o secretário da Sedec, Jaime Calado, “o Rio Grande do Norte é o estado que representa menos de 1% do território nacional, mas nessa área de energia renovável é um dos maiores, porque tem uma extensão de 400 km de costa numa vasta área banhada pelo Oceano Atlântico e isso favorece a questão dos ventos. A Governadora é uma pessoa que tem coragem política de tomar decisão e entusiasta da causa e com uma visão está defendendo hoje, que é a questão social”.

Recentemente, a governadora Fátima Bezerra, na condição de mulher governadora de um estado que é líder no campo das energias renováveis no Brasil e na América Latina, integrou a Delegação de Autoridades Políticas Brasileiras na COP 27, em Sharm El-Sheikh (Egito). Ao destacar aos olhos do mundo o protagonismo do RN na produção de energia limpa, a chefe do poder executivo estadual lembrou que não basta ter recursos naturais, é preciso ter uma política que enfrente as desigualdades e promova inclusão.

RN É LÍDER NO CAMPO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS

Hoje, na área de energia eólica, o Rio Grande do Norte é o maior gerador do Brasil e da América Latina, com 224 usinas em operação, correspondendo a 6.8 GW de potência instalada. Além disso, possui o maior hub de serviços e suprimentos para setor eólico do Brasil, atendendo a todo o território do nacional e américa latina.

E o Estado já iniciou o desenvolvimento de novas fontes de geração e armazenamento de energia, com especial atenção para o hidrogênio verde e a energia eólica offshore. Acordos com empresas do setor tem a finalidade de desenvolver e implantar o Polo produtor de energia e o hub de produção, armazenamento e exportação de hidrogênio verde e amônia verde.

Isso viabilizará a implantação de 8 grandes usinas eólicas no mar que juntas somam cerca de 13 GW de potência instalada, sendo o potencial para geração de energia eólica offshore do estado de 140 GW. Para suporte a esse novo setor, está sendo viabilizado um Porto-Indústria verde com 13.300 hectares de área localizada no litoral norte do estado.