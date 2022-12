Souza solicita escolares para Serra do Mel, Tibau, Grossos e Porto do Mangue. “A disponibilidade do transporte adequado para os estudantes é imprescindível, tendo em vista que os recursos disponibilizados nem sempre são suficientes para cobrir as despesas”, justificou. A solicitação, feita pelo deputado ao Secretário de Estado de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Getúlio Marques Ferreira, acontece três dias depois de o Governo do Estado entregar 60 dos 86 novos ônibus escolares adquiridos para a rede estadual de ensino.

O deputado estadual Souza (PSB) apresentou uma série de requerimentos, endereçados ao Secretário de Estado de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Getúlio Marques Ferreira, solicitando a doação de ônibus escolares para os municípios de Serra do Mel, Tibau, Grossos e Porto do Mangue.

“A disponibilidade do transporte adequado para os estudantes é imprescindível, tendo em vista que os recursos disponibilizados nem sempre são suficientes para cobrir as despesas”, justificou.

A solicitação acontece três dias depois de o Governo do Estado do Rio Grande do Norte entregar 60 dos 86 novos ônibus escolares adquiridos para a rede estadual de ensino.

Quarenta municípios foram contemplados com a primeira entrega. Os demais estão em fase de emplacamento. Com a finalização, o RN saltará de 286 para 372 ônibus escolares administrados pela Secretaria Estadual de Educação em parceria com os municípios.