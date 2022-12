Número de “gatos de energia” identificados no RN de janeiro a setembro de 2022 cresceu 7,7% . O dado consta no último levantamento da “Operação Varredura”, da Neoenergia Cosern, que tem intensificado as ações de combate aos furtos de energia no Rio Grande do Norte. Ao todo, segundo a Companhia, já foram realizadas 46.043 inspeções e identificadas 4.247 irregularidades nos nove primeiros meses deste ano. “É importante ressaltar que uma parte do prejuízo causado por esse tipo de crime é dividido por todos os potiguares no momento da definição do reajuste tarifário feito todos os anos pela Agência Nacional de Energia Elétrica”, lembra Thelmo Varela, gerente de Recuperação da Receita da Neoenergia Cosern.

FOTO: NEOENERGIA COSERN/DIVULGAÇÃO