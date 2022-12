Jangada vira em alto mar e dois pescadores passam a noite agarrados ao casco

Dois pescadores da comunidade de Morro Pintado, de Areia Branca-RN, partiram numa jangada para pescar em alto mar nas primeiras horas de sábado, dia 3.

Quando já estavam em alto mar, a jangada virou com os dois. Não havia qualquer outra embarcação por perto. Para não se afogar, se agarraram ao casco da jangada.

Passaram toda à noite do sábado para domingo agarrados ao casco da jangada, enquanto a correnteza os levava na direção da Costa do Estado do Ceará.

Em terra, familiares e amigos se mobilizaram para encontra-los. Vários barcos saíram na direção da região que os costumam pescar e não os encontrou.

A Marinha do Brasil foi avisada e chegou a fazer buscas, mas diante da imensidão do mar, não conseguiram localiza-los e nem informações de outros pescadores.

Os pescadores contaram ao MOSSORO HOJE que as vezes não conseguem peixes nas áreas de costume a avançam mar a dentro.

Daí ocorre de pegar correntes de ventos mais fortes e a jangada (movida a vela) vira, mais, geralmente, logo em seguida, os navegantes conseguem desvirar.

Não foi o caso dos dois. Eles não conseguiram desvirar a jangada à noite, apesar dos esforços. Restou se prenderem ao casco e aguardar o dia amanhecer.

Na tarde deste domingo, 4, os dois chegaram na praia de Morro Pintado, onde os moradores e familiares emocionados estavam os aguardando.



Inácio, um dos pescadores, contou que depois de um grande esforço, conseguiram desvirar a jangada e navegaram de volta para casa.

Os dos pescadores se emocionou ao pisar em terra firme.