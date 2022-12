Campanha de negociação de débitos da Caern termina na sexta-feira, 9. A oportunidade abrange a negociação de faturas anteriores a julho de 2022. Além de oferecer descontos de juros e multa, as regras de regularização das dívidas também permitem o parcelamento do saldo devedor em até 60 meses, com entrada de 5% do valor do débito.

Nesta semana, os clientes da Caern contam com o prazo final para aproveitar a campanha de negociação de débitos que a companhia vem promovendo, dando condições especiais para o consumidor colocar as contas em dia.

A campanha acaba na sexta-feira (9). A oportunidade abrange faturas anteriores a julho de 2022. Além de oferecer descontos de juros e multa, as regras de regularização das dívidas também permitem o parcelamento do saldo devedor em até 60 meses, com entrada de 5% do valor do débito.

Débitos negociados anteriormente e não saldados, podem ser incluídos na nova negociação, com a entrada mínima de 10% do total do débito. A negociação também pode ser feita pelo cartão de crédito, sem entrada, com isenção de juros e multas, em até 20 vezes e com parcela mínima de R$ 5.

O cliente pode procurar os canais virtuais da companhia ou ir ao escritório de atendimento mais próximo de sua casa.

“Essa é uma oportunidade que a Caern possibilita à população de negociar suas dívidas e manter a continuidade deste bem indispensável para a vida”, destaca o Diretor Presidente da Caern, Roberto Linhares.