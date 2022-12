RN e Argentina voltam a ter conexão direta; voo incrementa a retomada do fluxo turístico internacional . O desembarque, realizado na madrugada deste domingo (4), foi o primeiro do tipo no Aeroporto Internacional Aluízio Alves desde março de 2020. Os passageiros desembarcaram pela companhia GOL Linhas Aéreas, em um voo direto que ligará Buenos Aires (EZE) – Natal (NAT). Para marcar esse retorno, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur/RN) e a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) realizaram uma recepção aos turistas no voo inaugural. A ação contou com a parceria do Natal Convention Bureau.

O Estado do Rio Grande do Norte voltou a receber o voo internacional com ligação direta para Buenos Aires, capital da Argentina, na madrugada deste domingo (04).

Esse foi o primeiro desembarque do tipo no Aeroporto Internacional Aluízio Alves desde março de 2020. O voo incrementa a retomada do fluxo turístico internacional e impulsiona a atividade econômica no Estado.

Os passageiros desembarcaram pela companhia GOL Linhas Aéreas, em um voo direto que ligará Buenos Aires (EZE) – Natal (NAT).

Para marcar esse retorno, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur/RN) e a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) realizaram uma recepção aos turistas no voo inaugural. A ação contou com a parceria do Natal Convention Bureau.

"Nosso Estado tem um enorme potencial turístico, e essa é uma das atividades econômicas mais importantes que temos. Gera emprego e renda para muitas famílias. Nosso trabalho tem sido incansável para retomar a vinda de visitantes de outros países e de outras regiões. Trabalhamos para fazer do nosso Estado um lugar melhor ainda, seja para nós que aqui vivemos, seja para os turistas que nos visitam. A retomada desse voo é mais uma importante vitória", comemorou a governadora Fátima Bezerra.

Durante o ano de 2022, o Rio Grande do Norte retomou com força total as ações de promoção e divulgação no mercado argentino, acentuando a presença digital com parceiros e agentes de viagens, participando da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT) em Buenos Aires (AR), rodadas de negócios, além da realização de um road show exclusivo do RN nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Rosário e Mendoza. Todas essas ações reforçaram a presença da rota em questão.

Para o diretor-presidente da Emprotur, Bruno Reis, estabelecer a estratégia de atuação no mercado argentino a longo prazo auxiliou a retomada da conexão.

“As ações presenciais que realizamos nesse importante mercado emissor, aliada à estratégia de atuação digital, viabilizou a venda do Estado nessa alta temporada. Nosso fluxo turístico irá aumentar e movimentará toda a economia potiguar”, ressaltou.

Para 2023, novas ações de promoção e divulgação estão sendo planejadas para manter o interesse desse público pelo destino. Ativações com agentes de viagem, companhias aéreas, operadoras, receptivos, em parceria com todo o trade potiguar irá manter as conexões aéreas e o incrementar ainda mais o fluxo turístico do Estado.

ALTA TEMPORADA

As ações realizadas pelo governo do Estado até agora garantiram a ampliação do número de rotas aéreas tendo o RN como destino na alta temporada turística.

Ao todo, serão 592 voos a mais - entre pousos e decolagens -, em comparação com o mesmo período de 2021/2022, o que representa uma oferta total de 864.734 assentos para os meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023.