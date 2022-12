Detran realiza exames práticos e teóricos em 30 cidades no interior do RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) inicia nesta segunda-feira (05) o processo itinerante de avaliação teórica e prática de habilitação de condutores em cidades do interior do Estado. Este mês serão visitadas mais de 30 cidades onde os examinadores do Detran avaliam a capacidade dos alunos na prova teórica de legislação de trânsito e no exame prático monitorado de direção veicular.



No caso dos exames práticos, o Detran está hoje (05) e amanhã (06) na cidade de Caicó; seguindo para Jaçanã (07/12); Patu (08); Umarizal (09/12); São Miguel e Alexandria (12/12); Pau dos Ferros (13/12); Apodi e Caraúbas (14/12); Santa Cruz e Tangará (15/12); Passa e Fica e Nova Cruz (16/12); Macau e Gramaré (19/12); Alto dos Rodrigues e João Câmara (20/12); Assú e Angicos (21/12); Goianinha e São José do Mipibu (22/12); Extremoz (23/12); Parelhas e Acari (26/12); Jardim do Seridó e Jucurutu (27/12); Currais Novos (28/12); Lagoa Nova (29/12); e São Paulo do Potengi (30/12).



Na mesma ação itinerante o Detran aplica provas online de legislação de trânsito nas cidades de Macau (1º e 23/12); Assú (06, 12 e 20/12); Lagoa Nova (08/12); Goianinha (09/12); Umarizal (15/12); Caraúbas (16/12); Apodi (27/12); e Patu (28/12).



A prova de legislação é a primeira etapa após a conclusão do curso teórico realizado pelo usuário no CFC. Os candidatos fazem a avaliação numa sala específica, onde são utilizados computadores individuais que exibem a prova de conhecimento teórico versando sobre legislação e a prática correta de conduzir veículo no trânsito. Os procedimentos de realização da prova são simples e o usuário precisa apenas utilizar o mouse para selecionar a resposta correta de cada questão.



O candidato ao clicar no botão que finaliza a prova tem os dados do resultado lançados no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) e no site do Detran, no espaço com informações específicas do usuário. A partir do resultado positivo do provão, o aluno poderá prosseguir para as aulas práticas de volante.



Já o exame prático monitorado de direção veicular é a última etapa para tirar a CNH para quem está apto nos exames médico e psicológico, e que concluiu as aulas teóricas e práticas. Para ser aprovado no teste de volante, é preciso que o candidato não cometa falta eliminatória e que a soma dos pontos negativos seja menor que três.