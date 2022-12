UERN homenageia Fátima e os 24 deputados estaduais com Medalha da Abolição. A homenagem foi feita durante solenidade, realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira (5). A concessão da medalha é feita a personalidades que tenham se notabilizado na prestação de serviços à comunidade, nas áreas de educação e cultura, sobretudo em benefício da Universidade.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou nesta segunda-feira (05) uma sessão solene para a entrega de Medalha da Abolição. A comenda foi instituída pela Lei Municipal nº 20/68, da Prefeitura Municipal de Mossoró, cabendo à UERN coordenar a Comissão Permanente, que conta também com representantes da sociedade civil.

Os homenageados foram a governadora Fátima Bezerra (PT) e todos os 24 deputados estaduais que compõem a atual Legislatura. A concessão da medalha é feita a personalidades que tenham se notabilizado na prestação de serviços à comunidade, nas áreas de educação e cultura, sobretudo em benefício da UERN.

Ao discursar representando todos os parlamentares, o presidente da Casa, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), ressaltou a honra de receber a Medalha conferida pela UERN, “que se torna ainda mais significativa e sensibilizante pela causa a que nos propusemos a lutar para fortalecer cada vez mais esta instituição de ensino”. Ezequiel afirmou que os homenageados se sentem “muito mais devedores do que credores da UERN”.

O deputado fez questão ainda de reconhecer a “luta da governadora Fátima Bezerra, cuja vida foi consagrada à propaganda desinteressada da educação, pela autonomia financeira da Universidade”.

Ainda de acordo com o parlamentar, a gestora “sempre se dedicou na execução de uma tarefa à qual entregou toda a mente e todo o coração”.

Nas palavras de Ezequiel, a Medalha da Abolição mostra que os homenageados se identificam com as “aspirações e com a alma da instituição”. “Contudo, aumenta nossa responsabilidade na luta quando os ideais desta instituição devam ser protegidos”, completou.

Ezequiel destacou o trabalho da atual composição da ALRN na aprovação da autonomia financeira da UERN e do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores (docentes e técnicos). As duas pautas eram antigas reivindicações que ganharam a aprovação do Parlamento estadual.

“Então, nossa alegria, hoje, fundamenta-se na certeza e na defesa da universidade pública como um lugar privilegiado para o debate saudável de ideias e para a ressignificação necessária de conceitos. Nossa alegria, por toda a história da UERN, nasce do exercício diário de respeito às diferenças, da construção dos saberes e da valorização das diversidades e das multiculturalidades que nos constituem”, disse Ezequiel.

Presente à solenidade, a governadora Fátima Bezerra ressaltou a importância da Assembleia para o fortalecimento da UERN nos últimos anos.

“É preciso reconhecer a contribuição que esta Casa tem dado no desafio cotidiano de avançar no projeto de Cidadania e desenvolvimento do RN. E dentro desse contexto a educação é pilar fundamental. Então é importante fazer o reconhecimento que a honraria dada a todos os 24 parlamentares é ato de destaque, a AL é merecedora desta homenagem pelo quanto tem sido parceira a favor do desenvolvimento do Estado e, em especial, da UERN”, disse Fátima.

A reitora da UERN, Cecíla Raquel Leite, relembrou o trabalho realizado pela instituição junto à Assembleia para a aprovação das importantes matérias citadas acima.

“Se hoje podemos comemorar vitórias, se deve a vocês (deputados). Em nome de todos que fazem a UERN trago nosso reconhecimento e gratidão. Quero agradecer pela forma como fomos recebidos nesta Casa, por todos os parlamentares, que entenderam a importância das pautas para que a UERN pudesse continuar cumprindo sua missão”, disse a reitora.

A UERN está hoje presente, de forma direta, em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de seus 6 campi avançados, localizados nas cidades de Mossoró, Assu, Pau dos Ferros, Patu, Natal e Caicó.

A instituição oferece atualmente 56 cursos de graduação, nos quais estão matriculados aproximadamente 9 mil alunos, sendo mais de 80% desses oriundos de escolas públicas.

Na Pós-Graduação, são cerca de 1,2 mil alunos matriculados nos 20 programas, sendo 22 cursos de mestrado e 4 de doutorado, 3 programas de Residências (Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia, em Medicina de Família e Comunidade, Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade), além de vários cursos de pós-graduação lato sensu.

Além dos nomes já citados, a solenidade ainda contou com as presenças do vereador Herberth Sena (PSDB), representando a Câmara Municipal de Natal, e do vice-reitor Francisco Dantas de Medeiros Neto.