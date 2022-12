TRE- RN define data de eleições suplementares em Ipanguaçu

A corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) definiu durante a Sessão Plenária desta segunda-feira (5), a data e regulamentações das Eleições Suplementares do município de Ipanguaçu/RN.

A resolução aprovada em plenária definiu a data de 05 de março de 2023 para a realização das eleições suplementares.

“Trata-se de resolução para viabilizar a Eleição Suplementar no município de Ipanguaçu em razão da cassação do mandato de prefeito, conforme decisão desta corte. (...) A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral é pela aprovação da proposta apresentada”, destacou o Dr. Rodrigo Telles.

O prefeito Valderedo Bertolo (PL) e a Vice prefeita Mara Carmelita Pessoa (PSB) foram cassados por abuso de poder econômico.

“Acordam os juízes da Egrégia Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar resolução que determina a realização de Eleição Suplementar para o cargo de prefeito e vice-prefeito no município de Ipanguaçu para o dia 5 de março de 2023, fixando a regulamentação do seu calendário eleitoral, nos termos do voto do presidente, parte integrante da decisão”, relatou o Desembargador Cornélio Alves, presidente do TRE-RN.