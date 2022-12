Comissão aprova PL que garante à mulher direito da presença de acompanhante em consultas e exames no RN. A matéria foi aprovada nesta quarta-feira (7), na última reunião ordinária de 2022 da Comissão de Administração, Serviços Públicos, Trabalho e Segurança Pública (CASPTSP) da Assembleia Legislativa do Estado. De autoria do deputado Gustavo Carvalho (PSDB), visa garantir às mulheres segurança durante as consultas, diante do registro de vários casos de mulheres que foram abusadas sexualmente em estabelecimentos de saúde. A reunião foi presidida pela deputada Cristiane Dantas e contou com a participação dos deputados Souza Neto e Getúlio Rêgo.

A Comissão de Administração, Serviços Públicos, Trabalho e Segurança Pública (CASPTSP) realizou na manhã desta quarta-feira (7) a sua última reunião ordinária de 2022, aprovando quatro matérias, também zerando a sua pauta.

Uma das matérias aprovadas, com emendas encartadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), foi o Projeto de Lei de iniciativa do deputado Gustavo Carvalho (PSDB) que Garante à Mulher o Direito a Presença de Acompanhante Durante a Realização de Qualquer Consulta e Exame, inclusive os Ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde, do Estado.

O autor da propositura registrou que não são incomuns os casos de mulheres abusadas sexualmente em estabelecimentos de saúde. Em abril deste ano, o médico ginecologista Nicodemos Júnior Estanislau Morais foi condenado a 35 anos de prisão por estuprar 39 mulheres e violar sexualmente outras 3, durante consultas.

Em 2010, o médico Roger Abdelmassih, foi condenado a 278 anos de prisão por estupro e atentado ao pudor contra mais de 70 mulheres, entre os anos 1990 e 2000.

”Recentemente o médico anestesiologista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante por estupro de uma grávida em trabalho de parto dentro do hospital. O médico foi filmado por um grupo de funcionários da unidade hospitalar enquanto abusava de uma paciente dopada que passava por uma cesárea, após notarem atitudes e procedimentos do anestesista fora do padrão. Esses casos famosos, infelizmente não são isolados, mas são pouco conhecidos devido ao medo e a vergonha que muitas mulheres sentem para denunciar, fato de que apenas 10% dos estupros são registrados no Brasil. O medo, palavra que cerca o cotidiano das mulheres, cada vez mais tem atingido esferas básicas da vida, como o direito a saúde”, foi a justificativa do deputado Gustavo à sua iniciativa.

As outras matérias aprovadas foram de iniciativa dos deputados Kleber Rodrigues (PSDB), Gustavo Carvalho e do Governo do Estado. A reunião presidida pela deputada Cristiane Dantas contou com a participação dos deputados Souza Neto e Getúlio Rêgo.