"Nosso Governo atua em defesa da educação” diz Fátima ao oficializar criação dos IERNs

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte oficializou, nesta quarta-feira (07), a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do RN (IERN) e empossou diretores e vice diretores eleitos de 542 escolas.



A governadora Fátima Bezerra assinou o decreto 32.282, de 07 de dezembro de 2022 no lançamento da Jornada Pedagógica 2023 e Seminário de Posse dos Gestores Escolares para o período 2023-2025 no final desta manhã no Centro de Convenções de Natal que contou com a participação de 1.400 professores e gestores da educação estadual, coordenadores pedagógicos, diretores regionais, técnicos e gestores do órgão central da SEEC.



Ela também fez a entrega dos diplomas de posse aos novos diretores eleitos - estiveram aptos a votar alunos, professores efetivos e temporários, equipe técnica da escola, servidores efetivos, pais ou responsáveis pelos estudantes. O mandato é de três anos.



"Nosso Governo atua em defesa da educação e da escola pública de qualidade, da cidadania e direitos. Vivemos nos últimos anos momentos difíceis e perigosos para a educação e para a cidadania. Situação agravada pela Covid 19 que pegou o sistema educacional despreparado e sem tecnologia para enfrentar as adversidades e favorecer o ensino remoto. Mas, com muito trabalho e dedicação, conseguimos tirar o Estado do colapso financeiro e fiscal que estava, saneamos as contas públicas, equilibramos o orçamento e estamos investindo para termos alunos e professores conectados", afirmou.



A Governadora registrou que o RN é o único Estado no país que cumpre na íntegra a lei do piso salarial da educação e nos últimos quatro anos promoveu reajustes acumulados de até 53%. "As nossas ações mostram o compromisso que temos com a educação e com a valorização do educador. Lançamos o Programa Nova Escola Potiguar - PNEP, que vai trazer de volta os alunos e preparar para o trabalho e para a vida. Queremos o RN como referência no ensino profissional".



O Secretário Estadual de Educação, Getúlio Marques, disse que o Governo do RN "mais uma vez demonstra compromisso com a gestão democrática. Temos hoje a Educação valorizada e recebendo investimentos importantes, tanto para os educadores como para a estrutura".



O evento contou com a presença do secretário de Comunicação Social, Daniel Cabral, secretaria adjunta do Gabinete Civil, Socorro Batista, adjunta da Educação, Márcia Gurgel, chefe de gabinete da Seec, Samanda Alves, subsecretário de Esportes Canindé de França, diretores das Direcs, secretários municipais de educação, representantes da Undimes, vereadora e deputada estadual eleita, Divaneide Basílio.



IERNs



Com o PNEP, a Rede Estadual de Ensino Médio contará com 12 IERNs, nos municípios de Natal, Mossoró, São Miguel, Areia Branca, Jardim de Piranhas, Umarizal, Alexandria, Tangará, São José de Mipibu, Santana do Matos, Touros e Campo Grande;



Além dos novos IERNs, os 11 Centros Estaduais de Educação Profissional - CEEPS serão adequados e gradativamente transformados em IERNs, totalizando, assim, 23 instituições de ensino com oferta exclusiva de Educação Profissional, possibilitando expandir essa modalidade inclusive para Educação de Jovens e Adultos - EJA, por meio de cursos técnicos e de qualificação profissional em consonância com as potencialidades econômicas, culturais e sociais dos municípios e regiões em que estão localizados.