Transferência de veículos de outros estados deve ser feita até dia 27 no Detran/RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) informou nesta quinta-feira (08) que a abertura de processos de transferência de veículos oriundos de unidades de federação diferentes do Rio Grande do Norte poderá ser feita até o próximo dia 27 deste mês.

Já no dia 28 o sistema será bloqueado para esse tipo de serviço e somente voltará a funcionar na sua normalidade no primeiro dia útil de janeiro de 2023.

A medida preventiva implantada pelo Detran/RN e por outros órgãos estaduais de trânsito do país segue no sentido de evitar percalços já que muitas instituições de trânsito do Brasil costumam entrar em recesso nesta época do ano, impossibilitando o acesso remoto a suas bases de dados, o que interrompe a continuidade do processo de transferência, impossibilitando a conclusão do mesmo dentro do ano em vigor.

O coordenador de Registro de Veículos do Detran, Carlos Silvestre, lembrou que aquele cidadão que tem urgência de realizar a transferência de veículo de outra unidade da federação ainda neste ano deve busca o Detran/RN dentro do prazo

“Reforçamos que no dia 28 de dezembro haverá o bloqueio de abertura de processos de veículos de outros estados, no dia 30 todos os processos abertos e não auditados serão cancelados, no primeiro dia útil de janeiro o serviço é retomado e volta ao normal”, ressaltou o coordenador.

A regra também vale para os serviços realizados por despachantes credenciados pelo Detran/RN, que devem seguir os horários específicos de cada unidade do Detran no estado e se atentar para a importância de fazer lotes exclusivos relacionando em blocos os processos de transferência de unidade federativa estranha ao RN. Dessa forma, será possível a equipe de auditoria atuar com maior agilidade e cumprir os prazos.