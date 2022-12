Com foco na geração de emprego, prefeita Cinthia celebra parceria com F. Souto

A prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, se reuniu na manhã desta quarta (07) com representantes da empresa F. Souto Ind. e Com. de Sal S.A., uma das maiores do ramo na região. Na pauta do encontro, a construção de um acordo que permite ampliar o número de postos de trabalho destinados aos grossenses, principalmente aqueles que esperam pela primeira oportunidade de emprego.



“A parceria com o setor privado potencializa as políticas públicas direcionadas à geração de emprego e renda. Não por acaso, buscamos o diálogo constante com as empresas que atuam no município a fim de garantir a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho”, comentou a gestora.



Durante a reunião também foram discutidas questões relativas à distribuição do ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços), e a participação da F. Souto em iniciativas de grande alcance social, como o Natal Solidário, que tradicionalmente beneficia muitas famílias carentes de Grossos.