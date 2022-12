CAERN promete água para Martins até segunda e Açude que abastece Serrinha dos Pintos entra em colapso

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) informou que a cidade de Serrinha dos Pintos ficará sendo abastecida pelo sistema de Martins pelos próximos 15 dias, devido ao trabalho que está sendo realizado no açude Walter Magno.

Nesse período, a cidade terá redução no abastecimento e é preciso que a população adote medidas de uso racional de água.

A previsão é que ocorra envio de água na segunda-feira (12), pela manhã para Serrinha, pois o sistema de Martins está em normalização.

O açude Camarão que abastecia Serrinha dos Pintos entrou em colapso. A previsão é que até o dia 22 de dezembro, a cidade esteja recebendo água do açude Walter Magno. A Caern irá fazer toda a implantação do novo sistema elétrico para a captação e construir adutora de 200 metros.

A água do Walter Magno é suficiente para abastecer Serrinha pelos próximos seis meses. É importante que a população, de todas as regiões do Estado, adote medidas de uso racional de água. Apesar do bom inverno em 2022, as chuvas se caracterizaram pela irregularidade, e existem cidades no Estado que não tiveram recarga suficiente de seus mananciais.

Fazer o conserto de torneiras, chuveiros e descargas, acompanhar o consumo de água e ter consciência durante o uso de água na rotina da casa são fundamentais para combater o desperdício.

Uma interrupção de energia elétrica na Estação Elevatória de Água do Sítio Jurema, em Umarizal, provocou a suspensão do abastecimento da cidade de Martins.

A Neoenergia Cosern restabeleceu o fornecimento de energia e a cidade voltou a receber água na manhã desta quarta-feira (7) mas a normalização do abastecimento em toda a cidade está prevista para segunda-feira (12).