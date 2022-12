Prefeita prepara 16 dias de festa para comemorar aniversário de Tibau

Com a presença do deputado estadual Manoel Cunha Neto, Sousa, a prefeita Lidiane Marques, de Tibau, começou os preparativos para realizar 16 dias de festa para comemorar o aniversário de 27 anos do município de Tibau, que tem pouco mais de 5 mil habitantes e está distante 40 km da cidade de Mossoró. A programação deve ser divulgada os próximos dias.

Na manhã desta quinta, 8, a prefeita Lidiane Marques esteve reunida com toda a equipe estratégica de secretários e coordenadores para definir os festejos da emancipação do município de Tibau.

Cada pasta pode apresentar propostas especiais para compor a programação para o aniversário dos 27 anos de emancipação do município, que se inicia no próximo dia 14 e se estende até o final do ano.





Na ocasião também esteve presente o deputado Manoel Cunha Neto, Souza, que além de visitar a cidade, compôs a mesa e contribuiu para o evento com sugestões.

Em breve, a programação completa será divulgada para população.

Tibau

O município de Tibau, com pouco mais de 5 mil habitantes e distante apenas 40 km da cidade de Mossoró, têm no turismo, produção de petróleo em alto mar e na pesca artesanal as suas principais fontes de renda. São mais ou menos 5 mil habitantes, que no período de fim de ano e ano novo chega a receber 50 mil mil visitantes. A cidade está entre as que mais cresce na região Oeste do Rio Grande do Norte, com construção de grandes condomínios de alto luxo e casas de veraneio.