Prefeito espera concluir a ponte de acesso ao vale do Apodi ainda este mês

Estrutura de concreto armado e aço chegou em carretas nesta quarta-feira, 7, devendo ser montada no local nas próximas semanas; A região do Vale do Apodi tem grande produção de arroz vermelho, milheto e criação de bovinos e caprinos

O prefeito de Apodi, Alan Silveira, espera inaugurar ainda este mês de dezembro a ponte de acesso à região do Vale do Açu, um dos principais investimentos visando o fortalecimento da produção de legumes e frutas na zona rural do município, de 36 mil habitantes.

Orçada em R$ 1,6 milhão, a ponte já foi projetada para construída em concreto armado e aço. O local já está preparado e esta semana, o prefeito Alan Silveira, secretário Luciano, vereador Junior Carlos e os moradores da região, acompanharam a chegada das carretas com as peças da ponte.





Os moradores da região do Vale do Apodi produzem leite, arroz vermelho, milheto (produção cresceu muito), mel de abelha e frutas. Acesso era dificultado exatamente pela falta de uma ponte. O prefeito Alan Silveira disse que fez o projeto e caiu em campo por apoio financeiro.

O deputado federal Walter Alves, hoje vice-governador eleito, destinou cerca de R$ 800 mil. O deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, também destinou recursos, que se somaram a fundos da arrecadação própria.

“Queremos inaugurar esta ponte agora em dezembro, para ser o grande benefício dos moradores da região do Vale do Apodi já no próximo período de chuvoso, que já está começando”. As outras regiões de Apodi também receberam investimentos na recuperação dos acessos.