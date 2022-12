Detran realiza leilão virtual com 218 lotes na próxima segunda-feira (12). O leilão inclui 218 lotes de veículos e ciclomotores apreendidos e abandonados, os quais não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo de sessenta dias, e que estão nos pátios credenciados do Detran. O leilão será realizado a partir das 10h, por meio do site do Lance Certo Leilões.

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) realiza na próxima segunda-feira (12), a partir das 10h, leilão online de veículos no site www.lancecertoleiloes.com.br.

O leilão inclui 218 lotes de veículos e ciclomotores apreendidos e abandonados, os quais não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo de sessenta dias, e que estão nos pátios credenciados do Detran.

As pessoas interessadas em ver os veículos podem se dirigir ao pátio credenciado do Detran somente nestas quinta-feira (08), das 8h às 16h, e sexta-feira (09), das 8h às 11h, das 14h às 16h, localizado em São Gonçalo do Amarante, na Avenida Ruy Pereira Dos Santos, número 2565, no bairro Olho D’agua.

Também no site da Lance Certo Leilões é possível ter acesso às imagens dos carros, motocicletas e sucatas. Os interessados podem conferir marca, modelo e ano de fabricação dos veículos, bem como saber o valor inicial do lance de cada item.

De acordo com a Comissão de Leilão do Detran, a hasta terá 218 lotes, sendo 52 de carros e motos; além de 114 lotes exclusivos às sucatas, essas não podem voltar à circulação, e são leiloadas apenas para empresas de desmontagem credenciadas ao Detran para fazer o reaproveitamento das peças. O leilão será julgado pelo critério de maior lance, desde que seu valor seja superior ao da avaliação.

A participação no leilão é aberta a pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas e pessoas jurídicas. Os interessados devem se cadastrar no site da Lance Certo Leilões com antecedência de, no mínimo, 48 horas da abertura do leilão.

Quem arrematar algum item da hasta deve se responsabilizar pelos custos de licenciamento, IPVA, Seguro DPVAT, placa e todos os procedimentos referentes à transferência de propriedade, incluído, se houver, mudança de município, referente ao exercício de 2022 dos veículos. No caso de sucata, o arrematante tem somente a obrigação de pagar a baixa da sucata e baixa de gravame.

O Edital e demais informações sobre o leilão podem ser obtidos no site www.lancecertoleiloes.com.br ou pelos telefones (84) 99865-2897; (84) 3223-4146; e e-mail leilao@detran.rn.gov.br.

Os próximos leilões do Detran/RN já têm data para acontecer, serão nos dias 26/12/2022; 12/01/2023 e 26/01/2023.