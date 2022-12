Prefeita de Grossos entrega mais de R$500 mil em veículos e equipamentos para saúde do município

A prefeita Cinthia Sonale escolheu a saúde para dar o pontapé inicial das atividades alusivas aos 69 anos de Grossos. Na tarde desta quinta-feira (8), na UBS Ana Maria Gonçalves, a gestora entregou à referida pasta uma nova ambulância e mais dois veículos de apoio, além de uma quantidade expressiva de equipamentos para gabinete odontológico, informatização da secretaria, setor de fisioterapia, climatização das ubs, dentre outros que vão estruturar a rede municipal de saúde.



“Nossa terra está de idade nova e quem ganha é a população. Com essa ação de hoje vamos aperfeiçoar as condições de trabalho dos servidores e também melhorar a qualidade do atendimento aos cidadãos grossenses”, pontuou a chefe do Executivo.



As aquisições acima representam um investimento de mais de R$ 500 mil, provenientes do próprio município e também de emendas alocadas pelo senador Jean Paul Prates e pelos deputados Sousa, Rafael Motta e Beto Rosado