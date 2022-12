Espetáculo conta a história de Grossos durante festa de 69 anos de emancipação

A prefeitura de Grossos através da secretaria de cultura, realizou nesta sexta e sábado (09,10), a 2º edição do espetáculo “O moinho do passado em movimento ao futuro”, que narrou a história do município desde a sua criação até os dias de hoje.



O evento aconteceu dentro da programação das festividades dos 69 anos de Emancipação Política do município, e contou com a presença da prefeita Cinthia Sonale, e do vice-prefeito Valdeci Caetano, que na oportunidade, assinaram as ordens de serviços de recuperação do Estádio Municipal José Nogueira Dantas, e restauração do cais da prainha.



A espetáculo conta com cerca de 80 pessoas em cena entre atores, atrizes, bailarinos e crianças do coral e do ballet da Casa de Cultura, e foi dividida em quatro blocos, iniciando com a chegada dos primeiros habitantes a Grossos, em seguida a disputa judicial do Rio Grande do Norte com o Ceará, a emancipação política, e o recomeço ao progresso após a enchente de 1983.



De acordo como o diretor do espetáculo, Adriano Duarte, a edição deste ano segue sendo contada em quatro jornadas que narram a história de Grossos. A novidade é a inserção dentro do espetáculo dos cristais de sal, que tanto representam a formação da história da cidade.



Quem assistiu ao espetáculo, ficou encantado com a encenação, foram investidos cerca de R$ 200 mil em recursos próprios do município em toda a estrutura de palco, som, iluminação, figurino, adereços e toda a estrutura necessária para compor a apresentação.



“É com imensa alegria que realizamos mais uma edição do espetáculo, investimos recursos próprios do município porque acreditamos no poder da arte e da cultura, com agente transformador na vida desses jovens. Agradeço aos pais pela confiança e toda equipe da secretaria de cultura pela dedicação para que tudo saísse perfeito. Fico muito orgulhosa em ver o quanto nossa cidade tem artistas talentosos, são 80 jovens em cena, contando tão lindamente a história do nosso município”, destaca a prefeita Cinthia Sonale.



Ainda na programação da festa de emancipação, acontece neste domingo (11), o desfile cívico com a participação das escolas do município, a partir das 16h e a noite, as 19h, o concurso da mais “Bela Voz”, encerrando as festividades.