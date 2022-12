Desfile cívico mobiliza sociedade grossense no aniversário da cidade

Representativo, histórico e emocionante. Assim a prefeita Cinthia Sonale definiu o desfile cívico em alusão aos 69 anos de Grossos, que ocorreu na tarde deste domingo (11), dia do aniversário da cidade.



Ao longo da avenida Raimundo Gonçalves, os mais diversos segmentos sociais do município foram representados com a participação de escolas, igrejas, poder público e entidades não governamentais.



“O desfile é o ápice dos festejos de emancipação política de Grossos porque é a expressão sublime da nossa gente, acolhedora, guerreira e com uma identidade cultural extraordinária”, declarou a prefeita.



Além da chefe do Executivo, vereadores, secretários municipais e o deputado Souza prestigiaram o cortejo festivo, que foi acompanhado por uma multidão durante todo o trajeto.