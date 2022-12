Em Brasília, Fátima busca estratégias para acelerar relicitação do aeroporto de Natal. Nesta terça-feira (13) a governadora participou de audiência com o Presidente da Inframérica, Jorge Arruda, com objetivo de discutir estratégias para dar maior celeridade ao processo ainda em trâmite no Tribunal de Contas da União. Fátima reiterou a preocupação com a lentidão no andamento e ressaltou o empenho do governo em busca de um desfecho. “Infelizmente esse processo de relicitação se arrasta há muito tempo, apesar de todos os esforços que temos feito”, disse Fátima.

O Governo do Estado não mede esforços para resolver uma questão que já vem se prolongando há quase três anos – a relicitação da concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante.

Em Brasília, nesta terça-feira (13), a governadora participou de audiência com o Presidente da Inframérica, Jorge Arruda, com objetivo de discutir estratégias para dar maior celeridade ao processo ainda em trâmite no Tribunal de Contas da União.

Fátima reiterou a preocupação com a lentidão no andamento e ressaltou o empenho do governo em busca de um desfecho. “Infelizmente esse processo de relicitação se arrasta há muito tempo, apesar de todos os esforços que temos feito neste período: tivemos audiências com o Governo Federal, com o Ministério da Infraestrutura, com ANAC, com o próprio Tribunal de Contas da União, e mesmo assim o processo não prosperou”, disse Fátima.

“Teremos reunião com o ministro relator do processo pelo TCU, Aroldo Cedraz, nesta quarta (14), bem como já estamos fazendo contatos com a equipe de transição do novo Governo Federal para unir forças para que possamos resolver isso o mais breve possível”, completa a governadora.

O Presidente da Inframérica, Jorge Arruda, reconheceu o compromisso do Governo em todo esse processo.

“Nós assinamos um contrato irrevogável e irretratável há mais de três anos, cumprimos com todos os requerimentos da lei, o projeto está avançado e pronto para ser publicado por nossa parte, faltando apenas o TCU colocar em pauta para andamento ao processo. Nós acreditamos que isso vai ser concluído de forma profissional e exitosa logo no início do ano e vamos estar sempre à disposição do Governo do RN, do TCU e do Executivo para contribuir para que esse processo se realize o mais rápido possível”.

A governadora Fátima ressalta a importância da relicitação para o Rio Grande do Norte. “Estamos tratando de um tema de caráter estruturante para o desenvolvimento do estado, pelo quanto o aeroporto de São Gonçalo representa de fomento, de incentivo a uma das cadeias produtivas mais importantes do estado na geração de emprego, que é o turismo”, disse.

“Com o novo governo que assume em janeiro nós vamos recuperar esse prejuízo que o estado está arcando e tenho certeza que o processo de relicitação será finalmente concretizado, até porque já temos conhecimento que existem novos operadores interessados em participar desse novo processo”, finaliza.

Além dos já citados, participaram da reunião, a deputada federal reeleita Natália Bonavides; o deputado federal eleito Fernando Mineiro; o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier; a assessora especial do Gabinete Civil, Laíssa Costa; prefeito de São Gonçalo do Amarante, Eraldo Paiva e de forma virtual o titular da pasta da Infraestrutura do RN, Gustavo Coêlho.