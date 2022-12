Emancipação Política de Tibau terá shows de Dorgival Dantas e Zé Lezin. As atrações musicais que irão se apresentar durante os festejos foram confirmadas nesta quarta-feira (14). Os shows acontecerão nos dias 21 e 22 de dezembro, mas os eventos que compõem a programação total da festa, envolvendo todas as secretarias do município, foram iniciados hoje e seguem até o final do ano.

Nesta quarta-feira (14) a Prefeitura de Tibau confirmou a programação oficial dos festejos de 27 anos de Emancipação Política da Cidade, com a apresentação do cantor Dorgival Dantas como atração principal.

O show do poeta foi marcado para o dia 21 de dezembro. Na mesma noite, o público também vai curtir a apresentação do cantor João Neto Pegadão.

Já no dia 22, terá apresentação do renomado humorista nordestino Zé Lezin, além dos shows com a Banda Inala, seguida pela cantora Kalidia Santos.

As comemorações foram anunciadas pela prefeita Lidiane Marques na semana passada, durante reunião com toda a equipe estratégica de secretários e coordenadores do município.

Além dos dois dias de shows, ao todo, serão 16 dias de eventos, iniciados nesta quarta-feira, com vasta programação e envolvendo todas as secretarias.