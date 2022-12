IPEM/RN encontra irregularidades em balanças e bombas de combustível em Mossoró e grande Natal. Ao todo, 1172 instrumentos metrológicos foram fiscalizados durante os meses de outubro e novembro, na capital, região metropolitana e na segunda maior cidade do estado. Durante as verificações, foram inspecionados 462 bombas de combustíveis, 392 balanças comerciais, 172 taxímetros, entre outros. Desses instrumentos 13% das balanças e 6.8% das bombas de combustível fiscalizadas apresentaram alguma irregularidade.

As equipes de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM/RN), verificaram, durante os meses de outubro e novembro, 1172 instrumentos metrológicos na Grande Natal e em Mossoró.

Durante as verificações, que são periódicas e devem ser realizadas anualmente em cada um dos instrumentos, foram inspecionados 462 bombas de combustíveis, 392 balanças comerciais, 172 taxímetros, entre outros. Desses instrumentos 13% das balanças e 6.8% das bombas de combustível fiscalizadas apresentaram alguma irregularidade.

Nos casos em que a irregularidade poderia trazer algum prejuízo ao consumidor, os instrumentos foram retirados de uso até passarem por reparos nas oficinas permissionárias autorizadas pelo Inmetro e o estabelecimento comercial foi autuado e poderá ser multado.

A verificação periódica das bombas de combustível e de balanças deve ser realizada anualmente. Em ambos os casos o consumidor pode observar alguns pontos no momento de abastecer ou da pesagem para saber se o instrumento está em conformidade com a regulamentação do Inmetro.

No caso das bombas de combustível: descer do veículo e acompanhar o trabalho do frentista; antes de iniciar o abastecimento verificar se o mostrador está "zerado" para a quantidade de litros e para o total a pagar; sempre conferir o valor do preço por litro; conferir o valor do total a pagar multiplicando o preço por litro pela quantidade de litros fornecida pela bomba; observar a existência do lacre na bomba medidora de combustíveis e a presença do Selo de Verificação com a marca do Inmetro.

Já nas balanças comerciais o seu correto funcionamento pode ser observado pelo consumidor nos seguintes itens: se estão bem niveladas, a presença do Selo de Verificação do Inmetro e da placa de identificação com informações sobre o fabricante e carga máxima e mínima, que são itens obrigatórios.

Ao observar ou desconfiar de alguma irregularidade o consumidor pode entrar em contato com a Ouvidoria do IPEM/RN pelo e-mail ouvidoriaipem.rn@gmail.com ou pelo whatsapp 84 98147-9433.

SOBRE O IPEM/RN

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM/RN) é um órgão delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e também uma autarquia do governo estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec/RN).

Possui equipes de fiscalização formadas por especialistas e técnicos em que realizam diariamente, em todo o Rio Grande do Norte, verificações periódicas visando garantir o correto e seguro funcionamento de balanças, bombas de combustíveis, esfigmomanômetros (medidores de pressão arterial), taxímetros, medidores de velocidade (radares), brinquedos, bicicletas infantis, produtos têxteis, extintores de incêndio, produtos pré-medidos, entre outros materiais.