Ministério da Saúde firma cooperação com LAIS/UFRN para projetos de fortalecimento do SUS

Com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) nas áreas de auditoria e em Economia da Saúde, foram firmadas parcerias entre o Ministério da Saúde e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN). As parcerias serão por meio de dois Termos de Execução Descentralizada (TED) para o desenvolvimento das atividades que também envolvem universidades internacionais.

O projeto voltado para a área de avaliação de impacto e custo-efetividade no SUS tem por objetivo desenvolver cooperações técnico-científicas de abrangência nacional e internacional na área da Economia da Saúde. Sua principal meta será analisar e avaliar as políticas públicas de saúde na perspectiva do custo-efetividade. Nesse sentido, serão analisados aspectos como Equidade em Saúde; Análise econômica dos sistemas de saúde e prestação de serviços e, ainda, métodos para avaliação de impacto de programas e políticas de saúde.

De acordo com o diretor executivo do LAIS/UFRN, Ricardo Valentim, o projeto se baseia em estudos e pesquisas relevantes, onde estão previstas cooperações internacionais com Universidades do Reino Unido e dos Estados Unidos, formando mestres e doutores, tanto no Brasil quanto em universidades no exterior. “O Brasil desenvolve muitas políticas públicas de saúde e programas relevantes, todavia, ainda analisamos pouco os seus impactos. Nesse contexto, trata-se de um projeto que poderá criar novos métodos e ferramentas de avaliações e análises para a governação e gestão do SUS, além de fortalecer as redes internacionais de pesquisa do Brasil no âmbito da saúde pública e saúde global”, afirmou.

Essa parceria entre o Ministério da Saúde e a academia, tanto no hábito nacional quanto internacional, é uma das formas para se encontrar uma base técnica que permita aprimorar a forma de fazer gestão na saúde, assim como qualquer outra política pública. Para o diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho, do Ministério da Saúde, Everton Macedo, a parceria com a UFRN tem o objetivo de melhorar a equidade no sistema de saúde, aprimorar os métodos para análise econômica de como os recursos são alocados no sistema de saúde e desenvolver análises de impacto dos atuais programas e políticas de saúde. “Nós acreditamos que essa parceria vai encurtar o tempo que nós precisamos utilizar para gerar resultados no Sistema Único de Saúde”.

O outro projeto está situado na área de auditoria do SUS, cujo tema tem norteado pesquisas importantes do LAIS/UFRN com abrangência nacional, sendo considerado uma das referências no Brasil. O objetivo do projeto na área de auditoria é desenvolver pesquisa direcionada à formação de auditores no SUS, ao mesmo tempo em que aplica o uso de novas tecnologias, processos e métodos para auditoria, controle, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Esse é um projeto de intervenção que incorpora o desenvolvimento científico e tecnológico na Auditoria-Geral do SUS, visando fortalecer o Sistema Único de Saúde. Serão aplicados inteligência artificial e modelos mais eficientes e efetivos de controle e auditoria. O projeto irá formar 200 auditores do SUS, em todo Brasil, em nível de especialização, cinco doutores e mais 30 mestres.

De acordo com o auditor-geral do SUS, Cláudio Costa, a cooperação técnica com o LAIS/UFRN para a qualificação dos auditores do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) é um marco na história da AudSUS e do próprio SUS, oferecendo a possibilidade de qualificar auditores nos três níveis federativos em todo Brasil. “Em todo o processo de qualificação, os auditores terão que apresentar propostas de intervenção que aprimorem a realização da atividade de auditoria em saúde, tendo como premissa a utilização das ferramentas de inovação e Ciência de Dados voltados a auditoria no SUS, o que reforça a qualidade do trabalho que será desenvolvido”, finalizou Costa.