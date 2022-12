Sesap atrasa pagamento e diretora de Home Care diz que a "situação insustentável"

O atraso no pagamento dos funcionários de uma empresa de Home Care por parte do governo do estado do Rio Grande do Norte, pode comprometer o atendimento de aproximadamente 2 milhões de pacientes que dependem exclusivamente do serviço em casa 24 horas por dia.



De acordo com Léa Amorim, coordenadora geral da empresa Rita Home Care, os salários estão atrasados há três meses, mas as irregularidades no pagamento já acontecem há muito mais tempo.



“Estamos numa situação muito difícil. Não podemos abandonar os pacientes que dependem de aparelhos de suporte a vida para sobreviver. Porém sem a continuidade do pagamento não temos como manter o atendimento. Desde julho de 2019 que vivemos com constantes atrasos”, afirma a funcionária



O sistema Home Care é um serviço mantido pelo estado e Sesap, que disponibiliza profissionais como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e fonoaudiólogos para atenderem nas casas de pacientes acamados.



Segundo a coordenadora, além dos funcionários os fornecedores dos insumos também estão sem receber. A empresa diz ainda que não pretende suspender os atendimentos, pois os pacientes dependem exclusivamente do serviço prestado.



“Nós não podemos suspender os atendimentos porque são pacientes crônicos, graves e que são dependentes de cuidados contínuos de saúde. São pacientes que precisam da dieta, que precisam do dos aparelhos de suporte a vida, que precisam de fisioterapia do técnico de enfermagem, do fonoaudiólogo, da enfermeira. Então assim, a gente não pode suspender. Sendo que o estado está nos forçando com esses atrasos constantes. Então vai chegar um ponto que ninguém vai mais querer fornecer medicamento. Vai chegar um ponto que o profissional não vai mais conseguir ir porque não tem mais o dinheiro nem da locomoção”, lamenta.



Janderson de Oliveira é filho de um paciente atendido pelo serviço de Home Care. Seu José Jaelson de 62 anos, sofreu um acidente e a aproximadamente 2 anos, utiliza o serviço. Segundo ele, a família não tem condições de pagar pelo atendimento e lamenta a dificuldade que os profissionais estão passando.



“Meu pai depende de sonda, de um dieta especial o Home Care fornece a cama, os insumos para higiene como frauda, máscara e um técnico de enfermagem 24 horas, de acordo com a necessidade, mas estamos em uma situação difícil, meu pai não tem condições de passar um dia se quer sem o serviço prestado pelo Home Care, é revoltante, se faltar esse serviço meu pai vai morrer”, frisa Janderson.

O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a Sesap que informou que nesta sexta-feira (16), representantes da Empresa estarão em Natal para fazer gestão junto à Sesap com intuito de receber os repasses em atraso.