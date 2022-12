Deputado Souza é inocentado de acusação de improbidade administrativa

O juiz Bruno Montenegro Dantas Ribeiro julgou improcedente uma ação judicial de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, absolvendo totalmente o Deputado Souza da acusação de suposta irregularidade na contratação de transporte escolar, quando o mesmo era prefeito de Areia Branca/RN.

No decorrer do processo, o Deputado Souza demonstrou que não houve qualquer ilicitude, bem como a lisura da contratação e a efetiva comprovação da prestação de serviços.

"Sempre mantive confiança na justiça. Acreditamos que o Ministério Público foi induzido ao erro, uma vez que baseou a ação em uma denúncia anônima totalmente infundada. No decorrer do processo, provamos a inexistência de qualquer irregularidade e o zelo na aplicação do recurso público em prol da população de Areia Branca", afirmou Souza.



O parlamentar foi eleito deputado estadual inicialmente no ano de 2014 e foi reconduzido ao cargo nas eleições de 2018. Em 2022, não participou do pleito.

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa essa semana, o Deputado agradeceu a oportunidade de representar o povo Potiguar. Souza lembrou a morte recente do seu pai, “minha maior referência política”, e disse viver momento especial e de reflexão. “Agora é cuidar um pouco mais da saúde e da família, mas sem me afastar do grande desejo de continuar servindo ao próximo”, declarou ele.