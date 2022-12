ALRN entrega Medalhas de Honra ao Mérito a personalidades de destaque no RN

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou nesta sexta-feira (16) uma sessão solene para a entrega das Medalhas de Honra ao Mérito, destinadas as personalidades que se destacaram nas diferentes áreas de atividade contribuindo para o desenvolvimento do Estado. Ao todo, foram 26 homenageados pelo Legislativo potiguar. Até o presidente Jair Messias Bolsonaro aparece entre os homenageados com Mérito Legislativo. O homenageado, no entanto, não apareceu para receber a comenda.

"Este é um justo reconhecimento a personalidades que vêm contribuindo com o nosso Estado. Essas homenagens são uma demonstração de que aqui, nesta Assembleia Legislativa, compreende-se que um povo sem história é um povo anônimo, é como o indivíduo que perdeu as lembranças da sua vida: é um despersonalizado", disse o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), durante seu pronunciamento.

De acordo com o parlamentar, as homenagens são uma "forma de agradecimento a personalidades que não fazem da dúvida a substância de sua vida intelectual, mas apenas o ponto de partida de seus trabalhos; de homens e mulheres consagrados a uma causa comum, impessoal, que acolhem no seio de sua nobilíssima trajetória todos aqueles que de boa vontade desejam carrear a sua pedra para a obra magnífica, esplêndida, que forma o Rio Grande do Norte".

Quem discursou em nome dos homenageados foi o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Francisco Araújo. Na oportunidade, fez questão de dividir a honraria com todos os integrantes das forças de segurança do Estado. "A Assembleia mostra que é a Casa do Povo ao homenagear personalidades de todas as representações da sociedade", disse Araújo, que recebeu a Medalha do Mérito da Segurança, destinada a quem se destacou neste setor.

A medalha do Mérito Social “Maria do Céu Fernandes” foi criada com o objetivo de agraciar pessoas que tenham se dedicado à causa social. Já a honraria dos Direitos Humanos traz um simbolismo importante, pois ela homenageia aqueles que lutam para desenvolver o respeito aos direitos e liberdades.

A Medalha do Mérito Esportivo “Marinho Chagas”, em reconhecimento à trajetória do melhor lateral-esquerdo da Copa do Mundo de 1974 e um dos maiores atletas da história do Rio Grande do Norte, é destinada a nomes que colaboraram para o crescimento do esporte potiguar.

Outra Medalha, a do Mérito Cultural “Câmara Cascudo”, destina-se ao reconhecimento do trabalho dos artistas para a manutenção das tradições potiguares e fomento da cultura.

As duas últimas honrarias tratam do Mérito Legislativo, para pessoas que comprovadamente tenham oferecido contribuições de relevância para o desenvolvimento do Estado, e do Mérito Educacional, aos que se dedicaram a melhoria do ensino no RN.​

Além do secretário coronel Francisco Araújo - um dos homenageados, o evento contou com as presenças do deputado federal General Girão (PL), o presidente do Tribunal Regional do Trabalho no RN, Eridson Medeiros, a secretária municipal de Segurança e Defesa Social, Sheyla Freitas, o promotor Giovanni Rosado representando o Ministério Público Estadual, o juiz Ivan Lira de Carvalho e o vereador Ériko Jácome (MDB), representando a Câmara Municipal de Natal.

Confira abaixo todos os homenageados.​

Mérito Social

​Desembargadora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo

​

Direitos Humanos

Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros

Iolanda Gomes de Assis (in memorian)

Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros

​

Mérito Esportivo

Francisco de Assis Ciríaco dos Santos

Ana Cláudia Araújo de Albuquerque

Silvio Romero Alves Machado Júnior

​

Mérito Segurança

Cel. Alarico José Pessoa Azevedo Junior

Subtenente Márcia de Carvalho Fernandes

Soldado Fernando Gleff Miranda Batista

Francisco Canindé de Araújo Silva

​

Mérito Cultural

Manoel Onofre de Souza Júnior

Augusto James Pinto Mafaldo

Sônia Maria Fernandes Faustino

Marlene Galvão (In Memoriam)

Mestre Ambrósio Córdula

​

Mérito Legislativo

Gustavo Montenegro Soares

Hilkea Carla de Souza Medeiros Lima

Jair Messias Bolsonaro

Dr. Manoel Marques de Melo

José Mádson Vidal​ da Costa

​

Mérito Educacional

Helena Varela de Araújo

Maria da Conceição Crisóstomo de Medeiros Gonçalves Matos Flores

Giuseppi da Costa

Sidarta Tollendal Gomes Ribeiro

Mário Sérgio de Oliveira