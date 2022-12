Prefeitura de Serra do Mel realizou I Conferência que trata sobre saneamento básico

O momento foi realizado para obter a opinião da população sobre os servidores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas de chuva e coleta de lixo na cidade, contribuindo para a conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

A Prefeitura de Serra do Mel realizou nesta sexta-feira, 16, a I Conferência Municipal de Saneamento Básico (CMSB).

O momento foi realizado para obter a opinião da população sobre os servidores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas de chuva e coleta de lixo na cidade, contribuindo para a conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

O secretário da Casa Civil, André Lima de Azevedo presidiu a conferência e ressaltou a importância daquele momento para se discutir as ações que devem ser implementadas no plano de saneamento.

Da mesma forma, o presidente da Casa, vereador Thiago Freitas e a vereadora Francisca Leite Veras, registraram a importância de se discutir o plano e ouvir os anseios da população para contribuir de forma positiva na inclusão do plano de saneamento e receber os serviços públicos de qualidade.

Também estiveram presentes Paulo Eduardo Vieira, que é coordenador geral do projeto de apoio à elaboração dos planos municipais de saneamento básico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e a engenheira Giovana Cristina dos Santos, também da UFRN, que apoia diretamente o Plano Municipal de Saneamento Básico.

Ao final, André Lima destacou a importância da conclusão e implementação do documento que preconiza a garantia de uma vida mais digna e saudável à população, visto que o saneamento diz respeito não apenas ao esgotamento sanitário, mas, também, a coleta de lixo, o manejo dos resíduos sólidos, entre outros.

“Quando se investe em saneamento, se investe em saúde e melhoria na qualidade de vida da população”, externou o secretário da Casa Civil.