Prefeitura interdita cais de Grossos; recuperação faz parte do plano de ação para o turismo

A prefeitura de Grossos interditou nesta semana o cais do município. A decisão foi tomada para não colocar em risco a integridade física de quem transita no local, cuja estrutura está muito comprometida e pode ocasionar acidentes.

Preocupado com essa situação, o governo municipal também tomou providências para agilizar a reforma do ponto turístico, autorizando recentemente o processo licitatório para recuperação do cais de Grossos.



A recuperação do cais faz parte de um plano de ações voltadas para o turismo local, que incluem o recapeamento do trecho crítico da rodovia Dehon Caenga, já concluído, e o novo pórtico da cidade, para o qual existe ordem de serviço assinada pela prefeita Cinthia Sonale.