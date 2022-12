Próximo a festas de final de ano e Carnaval, Estoque de sangue do Hemonorte está quase no fim

Em Natal, quem pode doar deve comparecer ao Hemonorte na Avenida Alexandrino de Alencar, 1800, Tirol; Em Mossoró, o Hemocentro fica ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, (Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsável legal), pesar mais de 50 quilos, estar com boa saúde, estar bem alimentado e portar documento oficial de identidade com foto são requisitos imprescindíveis.

Com estoque de sangue em estado crítico, o Hemocentro do RN está convocando doadores e a população em geral para abraçar esta causa. No momento a unidade conta com pouco mais de 100 bolsas, quantidade insuficiente para atender as demandas e põe em risco a segurança transfusional hospitalares .A situação dos estoques em Mossoró é igualmente crítica.

De acordo com o diretor Geral do Hemonorte Rodrigo Villar, a procura para doação está sendo baixa e a campanha da Semana do doador não foi suficiente para manter o estoque equilibrado. “Mais uma vez contamos com a solidariedade da população para vir doar e nos ajudar a salvar vidas. O Hemonorte abastece toda rede pública hospitalar”, ressaltou Rodrigo.

A preocupação maior é principalmente com o fator de festas de natal e ano novo, assim como logo em seguida de carnaval, período que ocorre mais acidentes e os hospitais precisam de sangue para socorrer estas pessoas, principalmente em situação de cirurgia. Existe também inúmeras pessoas que fazem tratamento continuado e precisam de sangue para fazer cirurgias e vários outros tipos de tratamento.

No caso do cidadão está em Natal, deve se dirigira à sede do Hemonorte localizado na Avenida Alexandrino de Alencar, 1800, Tirol, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h ou no espaço Hemonorte no Partage Shopping, que funciona de segunda a sexta das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.



Se estiver em Mossoró, deve ir ao Hemocentro, que fica ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia, no bairro Aeroporto. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, (Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsável legal), pesar mais de 50 quilos, estar com boa saúde, estar bem alimentado e portar documento oficial de identidade com foto são requisitos imprescindíveis.