Mossoró, Grossos e Tibau celebram convênio de implantação da base do SAMU durante veraneio

O prefeito Allyson Bezerra, de Mossoró, juntamente com Cintia Sonale, prefeita de Grossos e Lidiane Marques, de Tibau, se reuniram na manhã desta terça-feira (20) no Palácio da Resistência, em Mossoró para assinatura do convênio de implantação da base do SAMU para atender a população dos três municípios.

O objetivo é firmar um termo de cooperação com o intuito de ampliar os serviços de saúde durante o período de veraneio e férias escolares.



“A população de Mossoró nesse período de veraneio se desloca até as praias da Costa Branca para o lazer da sua família, e nós atentos a isso, fizemos um trabalho com as gestoras de Tibau e Grossos no sentido de formalizar um convenio para instalação da base do SAMU. para atender a população dessas cidades principalmente a população de Mossoró, tendo em vista que essas cidades recebem muito mais mossoroenses do que sua própria população, portanto o povo de Mossoró terá mais esse benefício enquanto estiver nessas cidades. Mossoró entrará com a ambulância e toda equipe médica para garantir esse atendimento. Ficamos felizes em oferecer ao povo e Mossoró esse importante serviço que trará mais segurança para aproveitar esse período de veraneio”, destacou Allyson Bezerra.

Além da unidade do SAMU, a Prefeitura de Mossoró disponibilizará os profissionais de saúde para o pleno atendimento. Já os municípios de Tibau e Grossos ficarão responsáveis pela manutenção do serviço, disponibilizando a alimentação e hospedagem dos servidores. Os gestores dos municípios de Tibau e Grossos reconheceram e agradeceram a iniciativa do convênio.



“Agradeço a o prefeito Allyson por essa parceria, sabemos que nesse período do ano nossa população passa de 5 mil para 100 mil pessoas, então essa base vai trazer mais segurança a população de Tibau e ao nosso veranista”, disse Lidiane Marques.

"É com Imensa alegria que celebramos hoje esse convênio para fortalecer a saúde pública dando assistência a nossa população, sabemos o quanto é importante esse serviço principalmente no veraneio onde as pessoas se deslocam ao nosso litoral, e poder contar com o SAMU vai fazer toda diferença, garantindo mais tranquilidade e assistência a todos”, frisou Cinthia Sonale.

A base centralizada do Serviço de atendimento médico de urgência (SAMU) que será instalada na Unidade Mista e Saúde Teresinha, na área urbana com aponto de apoio na comunidade de Gado Bravo. A inauguração está prevista para dia 23 de dezembro se estendendo até o dia 22 de fevereiro de 2023.