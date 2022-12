Atlas eólico e solar mostra que RN tem oásis offshore e abundância em fonte para energia solar

O RN é destaque nacional e internacional na produção de energias renováveis e essa ferramenta deixará o estado ainda mais protagonista na captação de investimentos no setor.



“Esta tarde para mim é muito inspiradora, pois estamos entregando ao Rio Grande do Norte uma ferramenta importante para fomentar, estimular e incentivar o desenvolvimento do RN naquilo que hoje temos de maior potencial, que é o campo das energias renováveis”. Assim a Governadora do Estado, Fátima Bezerra, celebrou o lançamento oficial do Atlas Eólico e Solar, realizado nesta terça-feira (20), na FIERN.



O Atlas Solar e Eólico do RN é um guia de potencialidades das energias renováveis do estado, eólica e solar, que apresenta os dados de velocidade do vento em quatro alturas e dados de irradiação solar, além de diversas informações para análise integrada. Traz textos, mapas e outras imagens com informações inéditas sobre o potencial do estado e regiões mais promissoras para investimentos em geração de energia onshore (em terra) e offshore (no mar).



Os dados e análises do Atlas, divulgados no evento, pertencem ao projeto desenvolvido entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Federação das Indústrias (FIERN), com execução do SENAI-RN, por meio do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER). O Governo do Estado investiu R$ 2.640.000,00 na elaboração, através de convênios firmados com o ISI-ER e Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec/RN).



O coordenador de desenvolvimento energético, Hugo Fonseca, exalta o projeto: “Este atlas foi fruto de muito trabalho e dedicação das pessoas envolvidas para que pudéssemos chegar hoje com informações e dados mais precisos sobre os potenciais dos recursos tanto eólico como solar. É um projeto que começamos em 2019, estamos concluindo a primeira parte dele em 2022”. Essa dedicação das equipes e parceria foi reiterada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, que participou do evento por meio de videochamada. “Quero parabenizar toda essa equipe maravilhosa que desenvolveu este Atlas moderno, um marco para o Rio Grande do Norte e para o Brasil”.



Hugo Fonseca explicou ainda que o Atlas, além da sua versão impressa, está na plataforma online (http://atlaseolicosolarn.com.br/), e assim será possível acompanhar as medições em tempo real, baixar mapas atualizados e explorar os recursos solar e eólico de maneira interativa. “Ele não é estático, ele é vivo, com atualizações online a cada 60 minutos”, explica.



Uma das convidadas ao evento, Elbia Gannoum, presidente executiva da ABEEólica – Associação Brasileira de Energia Eólica, reforçou a importância desta ferramenta. “O lançamento deste Atlas hoje mostra o quanto vocês foram cuidadosos no sentido de sinalizar para o investidor. É muito importante essa sinalização, pois há um interesse muito grande dos investidores privados de virem para o estado, de trazerem investimento, crescimento econômico e renda. Nós estamos com tudo nas mãos para reindustrializar esse país e fazer com que ele cresça ainda mais. E nós vamos fazer isso a partir das nossas energias renováveis e a partir de iniciativas como essa”, comemorou.



Representando a FIERN, o diretor do Senai-RN e do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, Rodrigo Mello, já vê mudanças significativas com o protagonismo potiguar na atividade de energia renovável. “Nós aqui na FIERN fizemos um levantamento do impacto que a cadeia de energia eólica nos municípios proporcionou para o aumento da arrecadação, um aumento de PIB municipal em 20%. Que atividade impactou em 10 anos mais do que essa? Lembrando que a energia renovável provavelmente seja a atividade mais democrática que existe no Brasil, pois os melhores locais de geração estão no semiárido, em regiões que tinham pouca ou nenhuma atividade econômica, a não ser a agricultura irrigada ou mineração”, ressaltou.



Confirmando a fala do diretor do Senai, e afirmando qual a fórmula para um maior crescimento, Fátima Bezerra completa: “Estamos olhando um futuro, mas um futuro que já começou. E o caminho mais desejável para avançarmos nessa direção é o que estamos fazendo aqui. É parceria, é trazer a iniciativa privada, é envolver o conjunto da sociedade, as comunidades, inclusive do ponto de vista social e ambiental. Nós temos que ter a capacidade, responsabilidade e sensibilidade para fazer esse debate com todos”, finaliza.



Além da Governadora, estiveram presentes pelo Governo do Estado o vice-governador Antenor Roberto, o secretário-adjunto da Sedec Sílvio Torquato, o Secretário de Tributação Carlos Eduardo Xavier, o Secretário de Comunicação Daniel Cabral, a diretora do DER Natécia Nunes, e a presidente da Potigás Marina Siqueira.



Ações do Governo na COP27 buscaram investimentos para o estado em energias renováveis



Em novembro, Fátima Bezerra cumpriu uma agenda importante na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27). Fátima, acompanhada do diretor-presidente do Idema, Leon Aguiar, apresentou projetos e estudos elaborados pelo Governo do Estado para o setor de energias renováveis, como o projeto do Porto Indústria Verde – que vai oferecer infraestrutura para investimentos em produção de energia onshore e offshore, e produção de hidrogênio e amônia verde.



“Saímos da COP27 com excelente perspectiva de consolidarmos novos investimentos e geração de muitos empregos e renda para o RN, que tem posição geográfica estratégica e poderá vir a se consolidar como um hub para os investimentos em energias renováveis”, afirmou Fátima Bezerra ainda no Egito, onde aconteceu o evento.