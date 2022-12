Fátima anuncia primeiros nomes para assumir o secretariado da nova gestão

O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (21), por meio das redes sociais da governadora do Rio Grande do Norte. Ao todo, foram definidos os nomes para sete secretarias: Casa Civil, Segurança Pública, Planejamento, Tributação, Gestão e Projetos Especiais, Comunicação e Controladoria Geral do Estado. Neste primeiro anúncio, a maior parte dos secretários que já fazem parte da atual gestão, permanecerão à frente das pastas. A mudança fica apenas na de Projeto, que agora passará a ser comandada por Virgínia Ferreira, e na CGE, que terá à frente a Dra. Luciana Daltro. Fátima informou que, em breve, divulgará outros nomes.