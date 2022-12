Confira dicas para evitar susto com a conta de energia durante a estação mais quente do ano.

A sensação de calor mais intenso nos últimos dias comprova que já é verão no Rio Grande do Norte. A estação mais quente começou no Hemisfério Sul oficialmente nesta quarta-feira (21) e a previsão da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (Emparn) é que as temperaturas médias atinjam os 35ºC, podendo chegar aos 40ºC, no interior do estado.

Nesse período, a tendência é de aumento de consumo de energia elétrica em razão do maior número de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado ligados por períodos maiores. A Neoenergia Cosern lista dicas de consumo consciente para evitar sustos com a conta de luz.

“No nosso estado, não há estações do ano tão definidas como em outras regiões do país. A sensação é de que sempre estamos no verão, mas não é bem assim. Hoje começou o período mais quente do ano e a população precisa ficar atenta para não exagerar no consumo de energia com ventiladores e aparelhos de ar-condicionado ligados por tanto tempo e para seguir regras de segurança para evitar riscos de curtos-circuitos, por exemplo”, ressalta Daniel Burgos, engenheiro eletricista da Neoenergia Cosern.

Para evitar surpresas que podem comprometer o orçamento doméstico, a Neoenergia Cosern recomenda o uso eficiente de eletroeletrônicos. O clima quente leva a maioria das pessoas a atenuar o desconforto das altas temperaturas abrindo mais vezes a geladeira, por exemplo. Comportamentos eficientes na utilização da energia, além da atenção aos desperdícios, são essenciais para que o consumidor evite surpresas, sem, necessariamente, abrir mão do conforto.

Confira dicas de economia no uso dos aparelhos domésticos:

- Evite o uso do chuveiro elétrico durante o verão. Mas se não conseguir deixar o banho quentinho de lado, coloque o chuveiro elétrico na posição verão. Quanto mais alta a temperatura da água, maior o consumo;

- Ajuste a temperatura do ar-condicionado para 23°C. Utilize o timer (temporizador) e evite o funcionamento desnecessário do equipamento;

- Após a refrigeração do cômodo, o consumidor pode recorrer aos ventiladores, para manter o clima agradável. É importante lembrar da limpeza regular desses equipamentos. Além de higiênica, a medida contribui para um desempenho mais econômico;

- No caso das geladeiras, quando em mau estado de conservação, elas chegam a representar 30% do consumo de uma residência. Além disso, freezers e geladeiras devem ser instalados em locais ventilados, com espaço mínimo de 15 centímetros de paredes e armários. É importante observar periodicamente a borracha de vedação que, uma vez ressecada, causa um grande desperdício de energia;

- Fornos e ferros elétricos somente devem ser usados quando necessário. É importante otimizar esses equipamentos, para aproveitar o calor, evitando desligar e reaquecer o aparelho com frequência;

- Se organize para usar a máquina de lavar uma vez por semana, reunindo todas as roupas de cama, mesa e banho que precisam ser lavadas.

Além disso, a Neoenergia Cosern aconselha o consumidor a ter atenção no momento da compra de eletrodomésticos. É importante optar por produtos que apresentam o Selo Procel – que indicam os aparelhos mais eficientes e que consomem menos energia. É recomendável o uso de lâmpadas LED, que chegam a economizar cerca de 80% de energia elétrica e têm durabilidade superior quando comparadas às lâmpadas ineficientes.